56-річна кокетка: нестаріюча Джулія Робертс блиснула вбранням від Gucci (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3022
Знаменитість привернула до себе увагу, взувши незвичайні туфлі бренду
Американська актриса Джулія Робертс, яка підтримала українців у рамках благодійного проєкту United24, вже занурилася у святкову передріздвяну метушню, що відображається у її публічних виходах на червоних доріжках.
Лише 28 листопада зірці фільму "Красуня" (1990) виповнилося 56 років. За кілька днів Робертс з’явилася на світському заході у Лондоні, де пройшов показ фільму за участю актриси під назвою Leave the World Behind ("Залиш світ позаду").
На лондонську прем’єру Джулія прийшла в образі, що повністю складається з речей італійського модного бренду Gucci. Так, знаменитість постала перед публікою в ансамблі з двобортного піджака блідо-рожевого кольору та коротких шортів у тон. Це вбрання дебютувало на Тижні моди в Мілані у вересні, в колекції Gucci весна-літо 2024, пише people.
Цьому образу Джулія Робертс надала святкової "родзинки", доповнивши його брендовими туфлями незвичайного дизайну — акторка віддала перевагу туфлям-човникам, прикрашені рядами звисаючих ниток з бісеру, які здалеку нагадують новорічну мішуру.
Свою тонку шию знаменитість прикрасила блискучим ефектним намистом швейцарського бренду Chopard. Волосся актриса розпустила, уклавши чубчик "шторкою".
Раніше ми писали, який вигляд має колега Джулії Робертс за фільмом "Красуня", 74-річний Річард Гір. На публіці актора було помічено серед протестувальників у Нью-Йорку.