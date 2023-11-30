56-річна кокетка: нестаріюча Джулія Робертс блиснула вбранням від Gucci (фото)

Знаменитість привернула до себе увагу, взувши незвичайні туфлі бренду

Американська актриса Джулія Робертс, яка підтримала українців у рамках благодійного проєкту United24, вже занурилася у святкову передріздвяну метушню, що відображається у її публічних виходах на червоних доріжках.

Лише 28 листопада зірці фільму "Красуня" (1990) виповнилося 56 років. За кілька днів Робертс з’явилася на світському заході у Лондоні, де пройшов показ фільму за участю актриси під назвою Leave the World Behind ("Залиш світ позаду").

На лондонську прем’єру Джулія прийшла в образі, що повністю складається з речей італійського модного бренду Gucci. Так, знаменитість постала перед публікою в ансамблі з двобортного піджака блідо-рожевого кольору та коротких шортів у тон. Це вбрання дебютувало на Тижні моди в Мілані у вересні, в колекції Gucci весна-літо 2024, пише people.

Цьому образу Джулія Робертс надала святкової "родзинки", доповнивши його брендовими туфлями незвичайного дизайну — акторка віддала перевагу туфлям-човникам, прикрашені рядами звисаючих ниток з бісеру, які здалеку нагадують новорічну мішуру.

Джулія Робертс у костюмі Gucci у Лондоні. Фото: Getty Images

Свою тонку шию знаменитість прикрасила блискучим ефектним намистом швейцарського бренду Chopard. Волосся актриса розпустила, уклавши чубчик "шторкою".

56-річна актриса блиснула незвичайними туфлями, що нагадують мішуру. Фото: Getty Images

Зірка не старіє. Фото: Getty Images

Раніше ми писали, який вигляд має колега Джулії Робертс за фільмом "Красуня", 74-річний Річард Гір. На публіці актора було помічено серед протестувальників у Нью-Йорку.