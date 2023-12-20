Зірка "Загублених" засвітилась у Лондоні в зірковій компанії (фото)

Розамунд Пайк відвідала показ фільму "Солтберн", де вона зіграла одну з головних ролей

Чимало відомих жінок-акторок у зрілому віці зберігають красу та мають неабиякий магнетизм та шарм, серед них — Ніколь Кідман, Анджеліна Джолі, Джулія Робертс та інші. А нещодавно 44-річна англійська акторка Розамунд Пайк також продемонструвала свою красу на презентації нового фільму.

Розамунд Пайк є частою гостею багатьох світських заходів. Цього разу акторка відвідала показ стрічки "Солтберн", який відбувся у лондонському готелі Ham Yard.

Ця подія не була помпезною. Розамунд, яка зіграла у стрічці одну з ключових ролей, обрала стильне вбрання від Модного дому Dior, а саме чорну однотонну сукню-міді без рукавів. Високі шкіряні рукавички додали неабиякої елегантності образу, а пояс із золотистою пряжкою на талії підкреслив стрункі форми жінки.

Акторка зібрала волосся, зробила ледь помітний макіяж та обрала мінімалістичні сережки. Стримана елегантність дуже личить жінці.

Трейлер фільму "Солтберн"

У фільмі, на презентацію якого акторка прийшла з іншими колегами, розповідається про студента Оксфордського університету. Хлопець прив’язується до багатого однокурсника з коледжу, який запрошує його провести літо в маєтку своєї незвичайної родини.

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