Українців підкорює комедійний трилер "Солтберн": чому його варто подивитися

Без вражень він точно не залишить

Минулий 2023 рік порадував кіноманів безліччю відмінних новинок, серед яких і психологічний трилер-драма, чорна комедія "Солтберн" (Saltburn). Хоча він вийшов ще кілька тижнів тому, в Україні він став набирати популярності зовсім недавно. "Телеграф" зібрав усе, що треба про нього знати.

Що це за фільм?

"Солтберн" написала оскароносна Емеральд Феннел, і він розповідає про молодого, наївного, розгубленого і водночас небезпечного студента, який одержимий чарівним аристократом, що кличе його на літо до сімейного маєтку Солтберн, де живе його дуже ексцентрична родина. Події відбуваються в Британії в 2000-х, і загалом фільм розкриває тему оманливого шарму аристократії, показує їхній зворотний бік і викликає жалість до багатіїв. Також там є незвичайні еротичні сцени.

Будинок Дрейтона в Нортгемптонширі використовувався як основне місце зйомок

Постер до фільму "Солтберн"

Цікаво, що головну роль зіграв Баррі Кеоган — актор, який сам втратив матір у результаті передозування героїном і жив у 13 прийомних сім’ях. Можливо, саме тому йому вдалося ідеально вжитися в роль свого героя. Інші ролі зіграли Джейкоб Елорді, Розамунд Пайк, Річард Грант, Елісон Олівер та Арчі Мадекве.

Ось як виглядає трейлер до фільму:

"Солтберн" можна переглянути на Amazon Prime Video. Крім того, на низці онлайн-кінотеатрів є оригінальна версія фільму із субтитрами українською.

Рецензії та відгуки

На найпопулярнішому IMDb рейтинг "Солтберну" становить 7,2/10 на підставі майже 100 тисяч голосів. На Rotten Tomatoes його оцінили в 6,8/10, на Metacritic — 61/100.

У рецензіях йдеться, що фільм це "розпусний поштовх для почуттів" та "похмура бульварна фантазія", персонажі вийшли дуже цікавими, а візуальне наповнення — вражаючим. Проте також критикують незграбні діалоги, вік головного героя та невизначений затягнутий фінал.

Успіх у соцмережах

Серед іншого, "Солтберн" став відомим завдяки тренду в TikTok, в ході якого люди виставляють відео з танцем, який пародує головного героя, на "багатому" фоні з тегом #saltburn. Таких роликів стає все більше, незважаючи на те, що багато хто вважає, що їхні автори не зрозуміли сенсу фільму, який навпаки висміює життя вищих класів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто подивитися нового "Наполеона".