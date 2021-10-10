Укр

"Напомнило времена СССР": мужчина посетил львовский паб и получил чек с "подарком"

Автор
Геннадий Лубенец
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Чек Новость обновлена 10 октября 2021, 21:42
Чек

Стороны все же смогли решить проблему.

Во львовском пабе "Кумпель" посетитель получил чек, в который включили "добровольное пожертвование" в размере одной гривны. Вот только никто не спросил, хочет ли он его сделать.

Своей историей поделился бизнес-консультант и преподаватель УКУ Андрей Рождественский.

"Проблема не в пожертвовании. Я ежемесячно жертвую свои деньги на различные вещи. А проблема в том, что в заведении даже не спросили, хочу ли я сделать такое пожертвование. То есть добровольность вовсе не добровольность", — написал он.

Вместе с тем он напомнил, как в советские времена его родителям так давали облигации госзайма, стоимость которых просто списывалась с их зарплат.

На сообщение отреагировала маркетинговый директор "Кумпеля" Соломия Короненко, которая принесла извинения за действия сотрудника и подчеркнула, что он обязан был спросить мнение клиента.

После этого Рождественский дополнил пост и заявил, что считает вопрос "временно исчерпанным".

Как сообщалось ранее, на днях в сети завирусилось видео, на котором блогер якобы отправил себя "Новой почтой" из Киева в Одессу.

Впрочем, в самой "Новой почте" рассказали "Телеграфу", что это видео было записано около года назад в Одессе. Тогда блогер с друзьями принесли коробку ко входу в отделение, провели съемки и ушли, а посылку так никто и никуда не отправлял.

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#Львов
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