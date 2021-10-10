"Нагадало часи СРСР": чоловік завітав до львівського пабу і отримав чек з "подарунком"

Сторони все ж змогли вирішити проблему.

У львівському пабі "Кумпель" відвідувач отримав чек, в який включили "добровільний внесок" в розмірі однієї гривні. Ось тільки ніхто не запитав, чи хоче він його зробити.

Своєю історією поділився бізнес-консультант і викладач УКУ Андрій Різдвяний.

"Проблема не в пожертві. Я щомісяця жертвую свої гроші на різні речі. А проблема в тому, що в закладі навіть не перепитали, чи я хочу зробити таку пожертву. Тобто добровільність зовсім не добровільність", — написав він.

Разом з тим він нагадав, як в радянські часи його батькам так давали облігації держпозики, вартість яких просто списувалася з їх зарплат.

На повідомлення відреагувала маркетинговий директор "Кумпель" Соломія Короненко, яка перепросила за дії співробітника і підкреслила, що він зобов’язаний був запитати думку клієнта.

Після цього Різдвяний доповнив пост і заявив, що вважає питання "тимчасово вичерпаним".

Як повідомлялося раніше, днями в мережі завірусилось відео, на якому блогер нібито відправив себе "Новою поштою" з Києва в Одесу.

Втім, в самій "Нової поштою" розповіли "Телеграфу", що це відео було записано близько року тому в Одесі. Тоді блогер з друзями принесли коробку до входу у відділення, провели зйомки та пішли, а посилку так ніхто і нікуди не відправляв.