На восьмой год войны в Украине вскрылась крупная халтура с ремонтом бронетехники (фото)

Растрату обнаружили на одном из предприятий Укроборонпрома.

Поставку некачественных комплектующих для бронетехники обнаружили контрразведка и управление службы безопасности Украины в Львовской области. В ней замешано руководство одного из госпредприятий.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Контрразведка обнаружила закупку гусеничных лент для ремонта ненадлежащего качества, эксперты уже дали предварительную оценку, что они не соответствовали тендерным условиям. СБУ сообщает, что чиновники военного представительства Минобороны не отреагировали на такую схему.

Сотрудники СБУ проводят обыск на предприятии

Гусеничные ленты для бронетехники закупались с нарушением тендерных условий

Уголовное дело ведется по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). На предприятии и в домах вероятных причастных должностных лиц прошли обыски. Нашли доказательства — документы. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ обнаружила закупку некачественных комплектующих для железной дороги — из-за их применения могли сойти с рельсов поезда.

Также сообщалось про необычный случай задержания наркодилера в Мариуполе — он сам пришел к сотруднику ведомства, надеясь, получить "крышу" в противоправной деятельности.