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На восьмий рік війни в Україні розкрилася велика халтура з ремонтом бронетехніки (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Співробітники СБУ оглядають бронетехніку Новина оновлена 13 жовтня 2021, 11:20
Співробітники СБУ оглядають бронетехніку

Розтрату виявили на одному з підприємств Укроборонпрому.

Поставку неякісних комплектуючих для бронетехніки виявили контррозвідка і управління служби безпеки України в Львівській області. У ній замішано керівництво одного з держпідприємств.

Про це повідомляє сайт відомства.

Контррозвідка виявила закупівлю гусеничних стрічок для ремонту неналежної якості, експерти вже дали попередню оцінку, що вони не відповідали тендерним умовам. СБУ повідомляє, що чиновники військового представництва Міноборони не відреагували на таку схему.

Співробітники СБУ проводять обшук на підприємстві
Співробітники СБУ проводять обшук на підприємстві
Гусеничні стрічки для бронетехніки закуповувалися з порушенням тендерних умов
Гусеничні стрічки для бронетехніки закуповувалися з порушенням тендерних умов

Кримінальне провадження ведеться за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 КК України). На підприємстві і в будинках ймовірних причетних посадових осіб пройшли обшуки. Знайшли докази — документи. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ виявила закупівлю неякісних комплектуючих для залізниці — через їх застосування могли зійти з рейок поїзда.

Також повідомлялося про незвичайний випадок затримання наркодилера в Маріуполі — він сам прийшов до співробітника відомства, сподіваючись, отримати "дах" у протиправній діяльності.

Теги:
#Львівська область #СБУ #Укроборонпром #Контррозвідка
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