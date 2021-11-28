Стало известно, где и когда похоронят бывшую главу МОН Любомиру Мандзий

Государственную служащую похоронят во Львове

После продолжительной борьбы с болезнью скончалась экс-глава Министерства образования и науки Любомира Мандзий. Ее семья сообщила, что похоронят женщину в понедельник, 29 ноября.

Об этом говорится на ее странице в Facebook.

Известно, что Любомиру Мандзий похоронят во Львове. В воскресенье, 28 ноября, в храме Вознесения Господня в 19:00 состоится Парастас, а сам похорон запланирован на понедельник, 29 ноября.

Проститься с бывшей главой Министерства образования и науки можно будет по адресу: г. Львов, ул. Любинская, 111 в храме Вознесения. Божественная литургия начнется в 10 утра понедельника.

Стоит отметить, что родилась Любомира Мандзий во Львовской области в селе Опака, однако именно во Львове получала образование в национальном университете имени Франко. Здесь женщина получила звание доцента. Позже, в 2016 году, Мандзий возглавляла департамент образования и науки во Львовской ОГА, а осенью 2019-го стала частью Министерства образования как заместитель министра. Уже через несколько месяцев, в марте 2020 года, Мандзий стала и.о. главы Минобразования.

Напомним, что причиной смерти госслужащей стала длительная борьба с онкологическим заболеванием. Ей было всего 48 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от осложнений коронавирусной инфекции 25 ноября скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко.