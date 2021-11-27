Не справилась с болезнью: умерла бывшая министр образования Украины

Женщина боролась с онкологическим заболеванием

В субботу, 27 ноября, от тяжелого заболевания скончалась экс-глава Министерства образования Украины Любомира Мандзий. Она исполняла обязанности министра в 2020 году.

Информацию о её смерти распространил мэр Львова Андрей Садовой на личной Facebook-странице.

Известно, что женщина умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Журналистам ZAXID.NET удалось выяснить, что у Мандзий был рак.

Отметим, что Любомира Мандзий родилась в небольшом селе Опака на Львовщине в 1973 году. Уже в независимой Украине закончила Львовский государственный университет им. И.Франка. Выпустилась как специалист-географ. Позже училась в ЛНУ им. Франка по специальности "Политические институты и процессы".

Уже в 2003 году Мандзий стала кандидатом политических наук, а спустя пять лет получила звание доцента.

После Революции Достоинства, с 2016 года возглавляла департамент образования и науки во Львовской ОГА. Осенью 2019-го Любомира Мандзий стала частью Министерства образования — в качесстве заместительницы министра. Уже через несколько месяцев, в марте 2020 года, женщина временно исполняла обязанности главы МОН.

Работу она оставила в июне все того же 2020 года, уступив кресло и.о. министра Сергею Шкарлету.

Известно, что помимо украинского языка, женщина свободно знала польский и неплохо говорила на английском.

Мандзий стала третьей женщиной, занимавшей наивысший пост в МОН Украины. До неё на этой должности побывали Лилия Гриневич и Анна Новосад.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко и чем его "правление" запомнилось для жителей столицы.