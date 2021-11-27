Не впоралася із хворобою: померла колишня міністр освіти України

Жінка боролася з онкологічним захворюванням

У суботу, 27 листопада, від тяжкого захворювання померла екс-глава Міністерства освіти України Любомира Мандзій. Вона виконувала обов’язки міністра у 2020 році.

Інформацію про її смерть поширив мер Львова Андрій Садовий на особистій Facebook-сторінці.

Відомо, що жінка померла після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Журналістам ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що у Мандзій був рак.

Зазначимо, що Любомира Мандзій народилася в невеликому селі Опака на Львівщині 1973 року. Вже у незалежній Україні закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка. Випустилася як фахівець-географ. Пізніше навчалася у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю "Політичні інститути та процеси".

Вже в 2003 році Мандзій стала кандидатом політичних наук, а через п’ять років отримала звання доцента.

Після Революції Гідності з 2016 року очолювала департамент освіти та науки у Львівській ОДА. Восени 2019-го Любомира Мандзій стала частиною Міністерства освіти — як заступниця міністра. Вже за кілька місяців, у березні 2020 року, жінка почала тимчасово виконувати обов’язки голови МОН.

Роботу вона залишила в червні того ж 2020 року, поступившись кріслом в.о. міністра Сергію Шкарлету.

Відомо, що окрім української мови, жінка вільно знала польську та непогано говорила англійською.

Мандзій стала третьою жінкою, яка займала найвищу посаду в МОН України. До неї таку можливість мали Лілія Гриневич та Ганна Новосад.

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