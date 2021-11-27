Рус

Не впоралася із хворобою: померла колишня міністр освіти України

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
91
Любомирі Мандзій було лише 48 років Новина оновлена 27 листопада 2021, 16:20
Любомирі Мандзій було лише 48 років

Жінка боролася з онкологічним захворюванням

У суботу, 27 листопада, від тяжкого захворювання померла екс-глава Міністерства освіти України Любомира Мандзій. Вона виконувала обов’язки міністра у 2020 році.

Інформацію про її смерть поширив мер Львова Андрій Садовий на особистій Facebook-сторінці.

Відомо, що жінка померла після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Журналістам ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що у Мандзій був рак.

Зазначимо, що Любомира Мандзій народилася в невеликому селі Опака на Львівщині 1973 року. Вже у незалежній Україні закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка. Випустилася як фахівець-географ. Пізніше навчалася у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю "Політичні інститути та процеси".

Вже в 2003 році Мандзій стала кандидатом політичних наук, а через п’ять років отримала звання доцента.

Після Революції Гідності з 2016 року очолювала департамент освіти та науки у Львівській ОДА. Восени 2019-го Любомира Мандзій стала частиною Міністерства освіти — як заступниця міністра. Вже за кілька місяців, у березні 2020 року, жінка почала тимчасово виконувати обов’язки голови МОН.

Роботу вона залишила в червні того ж 2020 року, поступившись кріслом в.о. міністра Сергію Шкарлету.

Відомо, що окрім української мови, жінка вільно знала польську та непогано говорила англійською.

Мандзій стала третьою жінкою, яка займала найвищу посаду в МОН України. До неї таку можливість мали Лілія Гриневич та Ганна Новосад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, через що помер колишній мер Києва Олександр Омельченко та чим його "правління" запам’яталося для мешканців столиці.

Теги:
#МОН #Міністерство освіти #Смерть #Любомира Мандзій
Президент України Володимир Зеленський
Політика
"Зеленський поводився з позиції господаря": головні висновки за підсумками пресмарафону президента
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський поводився з позиції господаря": головні висновки за підсумками пресмарафону президента
Дата публікації
Категорія
Масштаби руйнування вражають
Стало відомо про першу жертву та постраждалих від вибуху багатоповерхівки під Миколаєвом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
У грудні зростуть соцстандарти для українців
Від пенсії до зарплати: у грудні українці отримуватимуть більше
Дата публікації
Категорія
Влада США зустрінеться з НАТО для обговорення підтримки України
США планують відповідь на російську загрозу Україні: є два варіанти
Дата публікації
Категорія
Омікрон-варіант COVID-19 поки що вивчається медиками
Може бути "журбинка": лікар вказав на тривожний момент із новим штамом COVID-19