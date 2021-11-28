Стало відомо, де і коли поховають колишню очільницю МОН Любомиру Мандзій

Держслужбовицю поховають у Львові

Після тривалої боротьби з хворобою померла ексочільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій. Її родина повідомила, що поховають жінку у понеділок, 29 листопада.

Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

Відомо, що Любомиру Мандзій поховаються у Львові. У неділю, 28 листопада, у храмі Вознесіння Господнього о 19:00 відбудеться Парастас, а сам похорон запланований на понеділок, 29 листопада.

Попрощатися з колишньою очільницею Міністерства освіти і науки можна буде за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 111 у храмі Вознесіння. Божественна літургія почнеться о 10 ранку понеділка.

Варто зазначити, що народилася Любомира Мандзій на Львівщині у селі Опака, однак саме у Львові здобувала освіту у національному університеті імені Франка. Тут жінка отримала звання доцента. Пізніше, у 2016 році, Мандзій очолювала департамент освіти та науки у Львівській ОДА, а восени 2019-го стала частиною Міністерства освіти — як заступниця міністра. Вже за кілька місяців, у березні 2020 року, Мандзій стала в.о. голови Міносвіти.

Нагадаємо, що причиною смерті держслужбовиці стала тривала боротьба з онкологічним захворюванням. Їй було всього 48 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від ускладнень коронавірусної інфекції 25 листопада помер колишній мер Києва Олександр Омельченко.