Мужчина ушел на работу и не вернулся.

Во Львовской области разыскивают мужчину, который вышел из дома и не вернулся.

Об этом в Фейсбук сообщает волонтерская организация.

Известно, что Ярослав Михалик 49 лет вышел на работу в г. Львов, а после чего исчез. На данный момент его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели 10.02.22 около 19:00 во Львове по ул. Зеленая около хлебзавода №5.

Ярослав Михалик проживает в селе Чишки Пустомытовского района. Часто возвращается пешком домой из Винника.

Приметы: рост — 175 см, худого телосложения, волосы темные с залысинами, светлые глаза.

Мужчина был одет в темную куртку, джинсы и коричневые ботинки. С собой у него была сумка и пакет с продуктами.

Родные просят всех, кто видел Ярослава Михалика сообщить в полицию (102), на горячую линию 0-800-310-911 или на номера: 0730944794 Марта (дочка)

0974712116 Оксана (сестра).

Во Львовской области разыскивают Ярослава Михалика

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