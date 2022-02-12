Ушел на работу и не вернулся: во Львовской области разыскивают мужчину
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Мужчина ушел на работу и не вернулся.
Во Львовской области разыскивают мужчину, который вышел из дома и не вернулся.
Об этом в Фейсбук сообщает волонтерская организация.
Известно, что Ярослав Михалик 49 лет вышел на работу в г. Львов, а после чего исчез. На данный момент его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели 10.02.22 около 19:00 во Львове по ул. Зеленая около хлебзавода №5.
Ярослав Михалик проживает в селе Чишки Пустомытовского района. Часто возвращается пешком домой из Винника.
Приметы: рост — 175 см, худого телосложения, волосы темные с залысинами, светлые глаза.
Мужчина был одет в темную куртку, джинсы и коричневые ботинки. С собой у него была сумка и пакет с продуктами.
Родные просят всех, кто видел Ярослава Михалика сообщить в полицию (102), на горячую линию 0-800-310-911 или на номера: 0730944794 Марта (дочка)
0974712116 Оксана (сестра).
Напомним, в Польше местная полиция разыскивает жителя Тернопольской области Василия Ханевича, который пропал в Катовице при загадочных обстоятельствах.
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