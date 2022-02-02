Укр

Вышел из ТРЦ и пропал: в Херсоне разыскивают парня, исчезнувшего при странных обстоятельствах (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Валентину всего 20 лет, и родные очень переживают за него
Валентину всего 20 лет, и родные очень переживают за него

Валентин пропал после посещения торгового центра "Адмирал"

В Херсоне ищут Валентина Кошелевского, который пропал без вести при странных обстоятельствах.

Как сообщают волонтеры из группы по поиску пропавших "Милена", в последний раз 20-летнего парня видели еще 30 августа.

Молодой человек посещал ТРЦ "Адмирал", в 12:30 вышел из него и больше его никто не видел. Уже шестой месяц родные парня не могут прийти в себя и не теряют веры найти Валентина.

Приметы молодого человека:

  • рост 178 см, худощавое телосложение;
  • короткие русые волосы и карие глаза;
  • носит бородку;
  • с собой был черный рюкзак;
  • носит очки для коррекция зрения.

Если вы обладаете хоть какой-то информацией, которая может помочь в поиске Валентина Кошелевского, обратитесь, пожалуйста, по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Тем временем по всей стране также ищут 37-летнего Александра Калашника, который ехал из Харькова в Каменское Днепропетровской области, но по дороге пропал без вести.

Напомним, в Новгородской области РФ обнаружили бездыханное тело полуторагодовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала без вести 25 января. Изначально копы подозревали, что малышку могла сжечь в печи собственная мать. Однако найденные останки костей оказались не человеческими, а труп ребенка вскоре нашли в 50-ти метрах от дома.

Теги:
#Херсон #Поиск #Пропал #Без вести
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