Вийшов із ТРЦ і зник: у Херсоні розшукують хлопця, який пропав за дивних обставин (фото)

Валентин пропав після відвідин торгового центру "Адмірал"

У Херсоні шукають Валентина Кошелевського, який зник безвісти за дивних обставин.

Як повідомляють волонтери з групи з пошуку "Мілена", востаннє 20-річного хлопця бачили ще 30 серпня.

Молодий чоловік відвідував ТРЦ "Адмірал", о 12:30 вийшов з нього і більше його ніхто не бачив. Вже шостий місяць рідні хлопця не можуть прийти до тями і не втрачають віри знайти Валентина.

Прикмети молодої людини:

зріст 178 см, худорлява статура;

коротке русяве волосся і карі очі;

носить борідку;

з собою був чорний рюкзак;

носить окуляри для корекції зору.

Якщо ви володієте хоч якоюсь інформацією, яка може допомогти у пошуку Валентина Кошелевського, зверніться, будь ласка, за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

Тим часом по всій країні також шукають 37-річного Олександра Калашника, який їхав із Харкова до Кам’янського Дніпропетровської області, але дорогою зник безвісти.

Нагадаємо, у Новгородській області РФ виявили бездиханне тіло півторарічної Ангеліни Солдатової, яка зникла безвісти 25 січня. Спочатку копи підозрювали, що малечу могла спалити в печі власна мати. Проте знайдені останки кісток виявилися не людськими, а труп дитини незабаром знайшли за 50 метрів від будинку.