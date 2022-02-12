Чоловік пішов на роботу та не повернувся.

На Львівщині розшукують чоловіка, який вийшов із дому та не повернувся.

Про це у Фейсбук повідомляє волонтерська організація.

Відомо, що Ярослав Михалик 49 років вийшов на роботу до м.Львів, а після чого зник. Наразі його місцезнаходження невідоме. Востаннє його бачили 10.02.22 близько 19:00 у Львові на вул. Зелена біля хлібзаводу №5.

Ярослав Михалик мешкає в селі Чишки Пустомитівського району. Часто повертається пішки додому із Винника.

Прикмети: зріст — 175 см, худої статури, волосся темне з залисинами, світлі очі.

Чоловік був одягнений у темну куртку, джинси та коричневі черевики. З собою у нього була сумка та пакет із продуктами.

Рідні просять усіх, хто бачив Ярослава Михалика повідомити в поліцію (102), на гарячу лінію 0-800-310-911 або на номери: 0730944794 Марта (дочка)

0974712116 Оксана (сестра).

На Львівщині розшукують Ярослава Михалика

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