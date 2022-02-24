ВСУ нужны фуры во Львовской области: украинцы массово предлагают помощь

Вооруженным силам Украины во Львовской области нужны грузовики.

После того, как Россия полномасштабно напала на Украину, вооруженным силам Украины срочно нужны фуры.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в Facebook.

"ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров", — написала Фролова.

Фролова также добавила, что заправку фур топливом Вооруженные силы Украины обеспечат.

Она просит писать телефоны и данные по фурам в личные сообщения.

Стоит отметить, что в комментариях украинцы массово предлагаю свою помощь и оставляют номера телефонов. Желающие есть, как за границей так и на территории Украины:

"Есть две машины в Германии. Могу ехать на Польшу"

"Есть в Германии могу перегнать, куда надо"

"Фуры в Киеве. Заправлены и готовы"

Отметим, что все желающие могут вступить в ряды теробороны, для этого нужен только паспорт.

Также в связи с вторжением русской армии на территорию Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.