Всемирно известный художник патриотически подсветил Львов к годовщине вторжения: потрясающие фото

Города и объекты, где художник будет проводить шоу, не разглашаются

Швейцарский художник Герри Хофштеттер, устроивший в декабре световое шоу в Киеве, приехал во Львов. В рамках арт-тура по городам Украины он подсветил достопримечательности Львова.

Об этом сообщает Министерство культуры. Тур назван "Чествование памяти. Свет для надежды" и посвящен годовщине российского вторжения в Украину. Проекты, посвященные годовщине войны, украинские символы и даже леопарда можно было увидеть на здании Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, Оперном театре, Ратуше и железнодорожном вокзале.

Шоу посвящено годовщине вторжения

Оперный театр заиграл новыми красками

Цвета государственного флага, герб, цифра "365", украинские воины, цветы и птицы — все это украсило собой старинные здания. Арт-тур продлится до 27 февраля.

Голуби и герб Украины в государственных цветах

Использованные народные символы Украины

Герри Хофштеттер делает все шоу с использованием генератора – каждая подсветка длилась 15 минут. Шоу начиналось с заката. Узнать, в каком следующем городе будет художник, нельзя — маршрут тура и выбранные здания не разглашают в целях безопасности.

Львовский вокзал

Тема с "Леопардами" до сих пор актуальна

Также в проекционном шоу присутствовали и другие традиционные элементы — колосья, солнечные лучи и т.д.

Герри Хофштеттер – известный художник, среди его работ подсветка горы Маттерхорн в Швейцарии во время карантина 2020 года. Он также является автором крупнейшего произведения искусства — в Китайский новый год в 2022 году он спроектировал тигра протяженностью 5,3 км на гору Айгера.

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