Всемирно известный художник патриотически подсветил Львов к годовщине вторжения: потрясающие фото
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Города и объекты, где художник будет проводить шоу, не разглашаются
Швейцарский художник Герри Хофштеттер, устроивший в декабре световое шоу в Киеве, приехал во Львов. В рамках арт-тура по городам Украины он подсветил достопримечательности Львова.
Об этом сообщает Министерство культуры. Тур назван "Чествование памяти. Свет для надежды" и посвящен годовщине российского вторжения в Украину. Проекты, посвященные годовщине войны, украинские символы и даже леопарда можно было увидеть на здании Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, Оперном театре, Ратуше и железнодорожном вокзале.
Цвета государственного флага, герб, цифра "365", украинские воины, цветы и птицы — все это украсило собой старинные здания. Арт-тур продлится до 27 февраля.
Герри Хофштеттер делает все шоу с использованием генератора – каждая подсветка длилась 15 минут. Шоу начиналось с заката. Узнать, в каком следующем городе будет художник, нельзя — маршрут тура и выбранные здания не разглашают в целях безопасности.
Также в проекционном шоу присутствовали и другие традиционные элементы — колосья, солнечные лучи и т.д.
Герри Хофштеттер – известный художник, среди его работ подсветка горы Маттерхорн в Швейцарии во время карантина 2020 года. Он также является автором крупнейшего произведения искусства — в Китайский новый год в 2022 году он спроектировал тигра протяженностью 5,3 км на гору Айгера.
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