Всесвітньо відомий митець патріотично підсвітив Львів до річниці вторгнення: приголомшливі фото

Міста та об'єкти, де митець проводитиме шоу, не розголошуються

Швейцарський митець Геррі Хофштеттер, який в грудні влаштував світлове шоу в Києві, приїхав до Львова. В рамках арт-туру містами України він підсвітив визначні архітектурні пам’ятки Львова.

Про це повідомляє Міністерство культури. Тур названий "Вшанування пам’яті. Світло для надії" і присвячений роковинам російського вторгнення в Україну. Проектції, присвячені річниці війни, українські символи та навіть леопарда можна було побачити на будівлі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, Оперному театрі, львівської Ратуші та вокзалу.

Шоу присвячене роковинам вторгнення

Оперний театр заграв новими красками

Кольори державного прапора, герб, цифра "365", українські воїни, квіти та птахи — все це прикрасило собою старовинні будівлі. Арт-тур триватиме до 27 лютого.

Голуби та герб України в державних кольорах

Використані народні символи України

Геррі Хофштеттер робить всі шоу з використанням генератора — кожна підсвітка тривала 15 хвилин. Шоу починалося від заходу сонця. Дізнатися в якому наступному місті буде митець не можна — маршрут туру та обрані будівлі не розголошуються з метою безпеки.

Львівський вокзал

Тема з "Леопардами" досі актуальна

Також у проєкційному шоу були присутні й інші традиційні елементи — колосся, сонячне проміння тощо.

Геррі Хофштеттер – відомий митець, серед його робіт освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії під час карантину 2020 року. Він також є автором найбільшого витвору мистецтва — у Китайський новий рік в 2022 він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на гору Айгера.

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