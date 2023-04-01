Во Львове ночью прогремел громкий взрыв: что произошло (подробности и видео)

Трагедия произошла в одной из многоэтажек города

Львовщина, как и другие регионы Украины, регулярно страдает полномасштабной войной с рф. Одним из огромных минусов длительных боевых действий является неконтролируемое распространение оружия, в том числе взрывоопасных предметов. Как, например, гранат, одна из которых взорвалась в ночь на 1 апреля на одной из многоэтажек Львова. По предварительным данным, без жертв не обошлось.

Детали сообщили депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, а также местный Telegram-канал ZAHIDWTF. Добавим, что трагедия произошла после 11 часов вечера.

От взрыва содрогнулись жители многоэтажки по улице Замарстыновской. Как уточняют очевидцы, граната разорвалась на восьмом этаже. На место происшествия выехали спасатели, правоохранители и медики.

Место взрыва на карте

Пока известно о по меньшей мере одном погибшем и одном раненом. По неподтвержденным данным, взрыв гранаты лишил жизни военнослужащего ВСУ.

Жителям пострадавшего дома на время ограничили свободное передвижение по зданию и рядом с ним, пока шли первые проверки и следственные действия. Окончательные причины инцидента выясняется полицией.

Напомним, что в последние несколько дней это уже не первый случай, когда в мирных городах Украины случаются трагедии, связанные с бесконтрольным использованием гранат. Предыдущий случай произошел в одном из районов Киева. Погиб молодой человек, взорвавшийся вблизи детской площадки.