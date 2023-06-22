Журналисты требуют положить конец коррупции в стенах горсовета Львова

Расследователи призвали НАПК немедленно провести проверку деятельности Львовского городского головы Андрея Садового

Во Львове набирает обороты скандал вокруг мэра Андрея Садового и непрозрачной растраты бюджетных средств в городе.

Так, журналисты-расследователи призвали Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) как можно скорее проверить деятельность Садового. Правоохранители должны положить конец действиям, которые носят коррупционный характер и приводят к безумной растрате бюджетных средств в условиях войны, пишет ИА "Вголос" со ссылкой на соответствующее обращение медийщиков.

Журналисты обещают в дальнейшем контролировать эту ситуацию. Соответствующие информационные запросы для оценки действий городского головы Львова представители СМИ направили президенту Украины, ВРУ, в Генпрокуратуру и ГБР.

"Должны остановить хищения во Львове, которые происходят в течение 17 лет правления Андрея Садового", — говорится в заявлении представителей медиа.

Ранее депутат городского совета Львова Алексей Ризнык во время сессии также публично зачитывал обращение в НАПК, чтобы правоохранители провели проверку деятельности Андрея Садового.

По оценкам представителей депутатского корпуса, в течение нескольких лет мэр якобы незаконно выписывает огромные премии своим заместителям. В Регламенте говорится, что этот вопрос подлежит рассмотрению и обсуждению на пленарном заседании горсовета не реже одного раза в квартал. Обязательное условие – отчет конкретного заместителя.

"Депутаты должны дать оценку заместителям, и затем на основании того, на что они наработали, им предоставляют премию. Ни один заместитель мэра не отчитывался перед депутатским корпусом, но городской голова четко каждый месяц, а то и два раза в месяц начисляет заместителям безумные премии", — заявил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.

Как стало известно, заявление депутата Ломаги подтверждают документы о премировании заместителей мэра Садового. Щедрое выделение бюджетных денег якобы производилось на основании прямых распоряжений городского головы. Они были подписаны Андреем Садовым лично вопреки требованиям, предусмотренным Регламентом. Такие решения привели к растрате средств из городского бюджета. Речь идет о сотнях тысяч гривен.

"Эти ежемесячные премии в пределах двухсот процентов их должностных окладов. Но там еще кроме премий есть выплаты разной материальной помощи, на оздоровление, на улучшение социально-бытовых условий", — рассказала глава бюджетной комиссии горсовета Наталия Шелестак.

Как сообщалось ранее, во Львове во время войны уничтожили десяток бомбоубежищ, которые были на промышленных предприятиях города и могли вместить не одну тысячу человек.

Также "Телеграф" писал, что мэр Львова Андрей Садовый открещивался от всего российского, но забыл о дружбе со скандальным олигархом из рф Михаилом Фридманом.