Журналісти вимагають покласти край корупції у стінах міськради Львова

Розслідувачі закликали НАЗК негайно провести перевірку діяльності Львівського міського голови Андрія Садового

У Львові набирає обертів скандал довкола мера Андрія Садового та непрозорої розтрати бюджетних коштів у місті.

Так, журналісти-розслідувачі закликали Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) якомога швидше перевірити діяльність Садового. Правоохоронці повинні покласти край діям, які мають корупційний характер і призводять до шаленої розтрати бюджетних коштів в умовах війни, пише ІА "Вголос" з посиланням на відповідне звернення медійників.

Журналісти обіцяють надалі контролювати цю ситуацію. Відповідні інформаційні запити для оцінки діянь міського голови Львова представники ЗМІ скерували до президента України, ВРУ, Генпрокуратури та ДБР.

"Маємо зупинити розкрадання міста Львова, яке триває протягом 17 років правління Андрія Садового", — йдеться у заяві представників медіа.

Раніше депутат міської ради Львова Олексій Різник під час сесії також публічно зачитував звернення до НАЗК, аби правоохоронці провели перевірку діяльності Андрія Садового.

За оцінками представників депутатського корпусу, впродовж декількох років мер нібито незаконно виписує величезні премії своїм заступникам. У Регламенті йдеться, що це питання підлягає розгляду та обговоренню на пленарному засіданні міськради не рідше одного разу на квартал. Обов’язкова умова — звіт конкретного заступника.

"Депутати мають надати оцінку заступникам і потім на підставі того, на що вони напрацювали їм надають премію. Жоден заступник мера не звітувався перед депутатським корпусом, але міський голова чітко кожен місяць, а то і два рази на місяць нараховує заступникам шалені премії", — заявив депутат Львівської міської ради Юрій Ломага.

Як стало відомо, заяву депутата Ломаги підтверджують документи щодо преміювання заступників мера Садового. Щедре виділення бюджетних грошей нібито здійснювалось на підставі прямих розпоряджень міського голови. Вони були підписані Андрієм Садовим особисто всупереч вимогам передбачених Регламентом. Такі рішення призвели до розтрати коштів з міського бюджету. Йдеться про сотні тисяч гривень.

"Ці щомісячні премії в межах двохсот відсотків їх посадових окладів. Але там ще крім премій є виплати різної матеріальної допомоги, на оздоровлення, на покращення соціально-побутових умов", — розповіла голова бюджетної комісії міськради Наталія Шелестак.

Як повідомлялось раніше, у Львові під час війни знищили десяток бомбосховищ, котрі були на промислових підприємствах міста та могли вмістити не одну тисячу людей.

Також "Телеграф" писав, що мер Львова Андрій Садовий відхрещувався від усього російського, але забув про дружбу зі скандальним олігархом з рф Михайлом Фрідманом.