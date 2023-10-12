Григорий Козловский и футболисты "Руха" передали 3,7 млн на "Железный купол" над Львовщиной

Деньги пошли на автомобили, тепловизоры и другое оборудование

Григорий Козловский и ФК "Рух" уже передали на нужды Вооруженных Сил Украины 3,7 миллиона гривен, сообщается на сайте мецената kozlovskyy.com. За эти средства приобрели разную технику и снаряжение, которую получит ПвК "Запад".

Как известно, существует очень высокая вероятность, что в скором времени украинцев будет ждать блекаут, однако с опытом прошлого года и помощью украинским защитникам легче подготовиться к возможным атакам врага. "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" и ее основатель известный львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский сделали весомый вклад в борьбу с врагом — они профинансировали пакет помощи для украинских защитников, в который вошли тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и оборудование к ним, лазерные указки, прицелы и т.д. Это все поможет военным защищать регион от атак врага во время отопительного сезона на критическую инфраструктуру.

Григорий Козловский отметил: "Главной задачей перед зимой и отопительным сезоном остается повышение обороноспособности ВСУ. Мы уже знаем коварство врага и то, что главная его цель сосредоточена на уничтожении наших объектов энергетики в отопительный сезон, на энергетически-топливном секторе в целом, а также на стратегических объектах государства и объектах критической инфраструктуры. Сегодня наши воины, как никогда нуждаются в помощи, ведь им приходится брать на вооружение все то, чем можно уничтожить воздушные цели. Поэтому "руховцы" поставили цель усиливать украинских защитников необходимым оборудованием и техникой. Предыдущая зима показала, что длительное отключение электроэнергии вызывает немало неудобств и существенно ухудшает качество повседневной жизни. Вот почему защита критической инфраструктуры во время войны чрезвычайно важна, а потому важна и помощь нашим защитникам".

Советник председателя Львовской ОВА Тарас Грень рассказал, что ПвК "Запад" сформировало перечень необходимой техники и снаряжения, а ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский уплатили часть снаряжения и техники.

Григорий Козловский рассказал, что ФК "Рух" и "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" откликнулось на инициативу начальника Львовской ОГА Максима Козицкого и и.о. председателя Львовского областного совета Юрия Холода по созданию тактической системы ПВО, такой как система "Железный Купол" в Израиле, для защиты Львова и области от шахедов.

Заметим, что это не первый раз "желто-черные" помогают украинским защитникам, и не в последний раз. Ранее Григорий Петрович Козловский и ФК "Рух" присоединились к проведению благотворительного футбольного турнира памяти воинов-пограничников. Целью этого мероприятия был сбор средств на дроны для ВСУ. По результатам серии турниров и благотворительного аукциона удалось собрать более 300 тысяч гривен на дроны для военных.

"Война еще не закончилась, поэтому нам нужно продолжать помогать ВСУ", — отмечает Григорий Петрович Козловский.