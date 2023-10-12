Григорій Козловський і футболісти "Руху" передали 3,7 млн на "Залізний купол" над Львівщиною

Гроші пішли на автівки, тепловізори, та інше обладнання

Григорій Козловський та ФК "Рух" вже передали на потреби Збройних Сил України 3,7 мільйона гривень, повідомляється на сайті мецената kozlovskyy.com. За ці кошти придбали різну техніку та спорядження, яку отримає ПвК "Захід".

Як відомо, існує дуже висока ймовірність, що незабаром українців чекатиме блекаут, проте з минулорічним досвідом та допомогою українським оборонцям легше підготуватися до можливих атак ворога. "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" та її засновник відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський зробили вагомий внесок у боротьбу з ворогом — вони профінансували пакет допомоги для українських захисників, в який увійшли тепловізори, прилади нічного бачення, автомобілі та обладнання до них, лазерні указки, приціли тощо. Це все допоможе військовими захищати регіон від атак ворога під час опалювального сезону на критичну інфраструктуру.

Григорій Козловський зазначив: "Головним завданням перед зимою та опалювальним сезоном залишається зміцнення обороноздатності ЗСУ. Ми вже знаємо підступність ворога і те, що головна його ціль зосереджена на знищені наших об’єктів енергетики в опалювальний сезон, на енергетично-паливному секторі у цілому, а також на стратегічних об'єктах держави та об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні наші воїни, як ніколи потребують допомоги, адже їм доводиться брати на озброєння все те, чим можна знищити повітряні цілі. Тому "рухівці" мають на меті посилювати українських захисників необхідним обладнанням та технікою. Попередня зима показала, що тривале вимкнення електроенергії спричиняє чимало незручностей та суттєво погіршує якість повсякденного життя. Ось чому захист критичної інфраструктури під час війни надзвичайно важливий, а тому важлива і допомога нашим захисникам".

Радник голови Львівської ОВА Тарас Грень розповів, що ПвК "Захід" сформувало перелік необхідної техніки та спорядження, а ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський сплатив частину спорядження та техніки.

Григорій Козловський розповів, що ФК "Рух" та "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" відгукнулось на ініціативу начальника Львівської ОВА Максима Козицького і в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода щодо створення тактичної системи ППО, на кшталт системи "Залізний Купол" в Ізраїлі, для захисту Львова та області від шахедів.

Зауважимо, що це не вперше "жовто-чорні" допомагають українським оборонцям, і не востаннє. Раніше Григорій Петрович Козловський та ФК "Рух" долучились до проведення благодійного футбольного турніру вшанування воїнів-прикордонників. Метою цього заходу був збір коштів на дрони для ЗСУ. За результатами серії турнірів та благодійного аукціону вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на дрони для військових.

"Війна ще не закінчилась, тому нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ", – зазначає Григорій Петрович Козловський.