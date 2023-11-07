За коррупцию: известного врача во Львове сняли с должности после 30 лет работы

Суд признал Игоря Ковальчука коррупционером за премии, выписанные ему и дочери

Во Львове во вторник, 7 ноября, с должности после 30 лет работы сняли с должности известного врача. Руководителя Львовского онкологического диспансера Игоря Ковальчука обвинили в коррупции.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET. Вместо Ковальчука исполнять обязанности директора Львовского областного онкологического лечебно-диагностического центра будет Олег Дуда.

По словам начальника управления совместного имущества Львовского областного совета Андрея Билоуса, 47-летний Олег Дуда прежде был заместителем Игоря Ковальчука. Он также является главой фракции "Европейская солидарность" во Львовском областном совете.

Издание пишет, что Игорь Ковальчук 30 лет возглавлял Львовский онкологический диспансер, он же является депутатом Львовского областного совета от "Народного руха Украины". Весной 2023 года у него закончился контракт. На посту вон находится в статусе исполняющего обязанности.

В августе этого года Сиховский районный суд Львова признал руководителя Львовского онкологического диспансера Игоря Ковальчука виновным в нарушении закона о предотвращении конфликта интересов. По данным дела, Игорь Ковальчук выписал себе и дочери, которая тоже работает в онкодиспансере, премии на сумму более 180 тысяч рублей. грн. Суд наказал его штрафом в размере 3400 грн. Но апелляционный суд отменил штраф.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Юрий Гудыменко тпотребовал от антикоррупционных органов расследовать дело замминистра МВД Дмитрия Тишлека, о родственных связях которого со страной-агрессором недавно рассказали журналисты Bihus.Info. Соответствующие заявления военный адресовал Национальному Агентству по предотвращению коррупции, Государственному Бюро Расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины.