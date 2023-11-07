За корупцію: відомого лікаря у Львові зняли з посади після 30 років роботи

Суд визнав Ігоря Ковальчука корупціонером за премії, виписані йому та дочці

У Львові у вівторок, 7 листопада, з посади після 30 років роботи зняли з посади відомого лікаря. Керівника Львівського онкологічного диспансера Ігоря Ковальчука звинуватили у корупції.

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET. Замість Ковальчука виконуватиме обов’язки директора Львівського обласного онкологічного лікувально-діагностичного центру Олег Дуда.

За словами начальника управління спільного майна Львівської обласної ради Андрія Білоуса, 47-річний Олег Дуда раніше був заступником Ігоря Ковальчука. Він також є головою фракції "Європейська солідарність" у Львівській обласній раді.

Видання пише, що Ігор Ковальчук 30 років очолював Львівський онкологічний диспансер, він є депутатом Львівської обласної ради від "Народного руху України". Весною 2023 року у нього закінчився контракт. На посаді он перебуває у статусі виконувача обов’язків.

У серпні цього року Сихівський районний суд Львова визнав керівника Львівського онкологічного диспансеру Ігоря Ковальчука винним у порушенні закону щодо запобігання конфлікту інтересів. За даними справи, Ігор Ковальчук виписав собі та доньці, яка теж працює в онкодиспансері, премії на суму понад 180 тисяч рублів. грн. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 грн. Але апеляційний суд скасував штраф.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Юрій Гудименко вимагав від антикорупційних органів розслідувати справу заступника міністра МВС Дмитра Тишлека, про родинні зв’язки якого з країною-агресором нещодавно розповіли журналісти Bihus.Info. Відповідні заяви військовий адресував Національному Агентству щодо запобігання корупції, Державному Бюро Розслідувань та Національному антикорупційному бюро України.