Эко-дети помогают спасти брак

По мнению врача с многолетним стажем, эко-зачатие не только решает проблему репродуктивности пары, но и помогает восстановить отношения в семье.

Практика эко-оплодотворения распространена во всем мире. В Штатах многие звезды используют данный метод, чтобы забеременеть после 40 лет. К сожалению, в странах бывшего СНГ еще существуют штампы, которых бояться девушки и женщины. И не решаются на подобный шаг, а зря, как утверждает врач-репродуктолог Ирина Холодян.

Почему стоит рассматривать вариант ребенка с пробирки, специалист объясняет несколькими причинами. Во-первых, с годами репродуктивная функция человека падает. И становится все сложнее завести малыше в семье. Метод "эко" может сработать и в 45, если правильно подготовиться и понимать всю ответственность своего решения.

Во-вторых, благодаря штучному оплодотворению пары, у которых наблюдался кризис отношений, становятся крепче. Рождение долгожданного чада помогает возобновить чувства, подняв их на новый уровень. В-третьих, рожденные из пробирки, такие дети могут добиться тех же вершин, что и их сверстники. Ведь они получают больше любви и поддержки от своих близких. А значит, наиболее уверены в своих силах.

Специалист, в свою очередь, подчеркивает главную причину, почему молодые пары бояться применять этот способ для создания полноценной семьи. Все дело в обществе и его бестактности. Окружающие, которые пытаются выяснить причину отсутствия детей и попытаться помочь советом, задают неудобные вопросы, которые только вредят и ранят женскую половину брака. Но это не должно стать камнем преткновения для будущих мам и пап. Главное - не терять времени и выбирать правильные пути разрешения своих проблем.