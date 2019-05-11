День матери 2019: оригинальные идеи подарков

В этот замечательный праздник хочется принести своим матерям не только лучшие слова благодарности.

Букет цветов

И это не обязательно должен быть дорогой букет из роз. Достаточно найти красивый букет из домашних или полевых цветов, которые выращивают бабушки в своих палисадниках.

Цветы - это одно из тех невероятных и очень эстетических проявлений внимания, которое обязательно должно понравиться вашей маме.

Сладкие подарки

Даже если ваша мама следит за фигурой и не хочет набрать лишние калории, сегодня существует множество заменителей или просто низкокалорийных десертов, которые придутся по вкусу каждой женщине.

Шоколадные или другие сладкие изделия удивляют не только отличными вкусами, но и приятными ценами, стоит только тщательно поискать.

Открытки

Кто отменял такие простые и одновременно приятные подарки как открытки? В сети есть множество примеров изготовления собственными руками красивых и оригинальных открыток. Также их можно приобрести в любых подарочных магазинах, которые в основном сегодня изготавливают из эко-материалов и направлены на благотворительность.

Поэтому кроме милого подарка, на котором вы напишете самые важные слова благодарности, вы сделаете еще и полезное дело.

Украшения

Какая же мать не любит красивых украшений? Будь то серьги, кольца или подвески - все равно это красивый повод уделить матерям внимание.

У каждого свой вкус на такие вещи, однако сегодня есть множество украинских или иностранных производителей, которые не только предлагают свои изделия, но и подстраиваются под клиентов и изготавливают под заказ свои эскизы и позже, - изделия ручной работы.

Альбом для фотографий

Все же знают, насколько мамочки сентиментальны. Им всегда важно чувствовать присутствие детей рядом с собой. Однако по определенным обстоятельствам не всегда так получается, поэтому такой подарок всегда будет греть сердце вашему родному человеку.

День матери - это прекрасный повод для альбома с фотографиями, где будут собраны все ваши самые светлые моменты жизни.

Книги

Вы наверное знаете предпочтения своей мамы лучше, чем кто-либо. И знаете, какие литературные жанры она любит больше всего. Ну а если ваша мама все же не является фанатом книг, вы всегда можете ей приобрести какое-то пособие для любимых хобби: кулинарные книги, образцы вышивок, различные сборники кроссвордов, судоку и загадок.

Сегодня литературных изданий есть множество, и они каждый раз удивляют своих покупателей невероятным разнообразием полиграфической красивой продукции.

Косметика

Это один из тех пунктов, которые точно нужны вашей маме в подарок на День матери. Приобретите своим мамам полезные и натуральные косметические изделия от украинских или иностранных производителей. Будь это увлажняющий крем или блеск для губ, который стал популярной новинкой - это никогда не станет лишним в женской сумочке.

А если вы совсем сомневаетесь, подойдет тот или иной тон пудры и помады для вашей мамы - подарите в праздник подарочный сертификат в тот или иной магазин косметики на определенную сумму. Тогда и вы точно не прогадаете, и мама ваша будет довольна.

Техника

Заботливым и занятым мамам всегда не хватает времени поискать для себя или семьи какую-то нужную вещь. Так сделайте ей такой подарок. Если ваша мама давно мечтает об утюжке для волос или наушниках для телефона - подарите ей это в День матери.

Спросите, чего ей сегодня не хватает и на что ей всегда жалко отложить деньги, и сделайте ей приятное. Вы сразу же увидите, какие она будет счастлива.

Посуда

Кажется, слишком банальная и простая вещь, однако если ваша мама ярая хозяйка - это подарок номер один в вашем списке. Даже если мать пользуется стареньким блендером или потертыми чашками, было бы хорошей идеей обновить ее кухонный "гардероб".

Одежда

Летний сезон вот-вот начнется, а у Вашей мамы до сих пор нет красивой шляпы или летней сумки? Тогда это прекрасный повод ей подарить такие нужны и приятные подарки на День матери.

Хенд-мейд изделия

Если вы и ваша мама больше цените недорогие вещи, но сделанные с любовью и своими руками, тогда вам стоит подумать и сделать оригинальный подарок самому. Опять же, сегодня в сети есть множество идей для интересных подарков, которые часто выглядят лучше, чем любая купленная дорогая вещь.

Это может быть как собственная выпечка, так и красивый ночник или рамка для фотографии.

Фотосессия

Неожиданная идея для подарка, но если вы давно не имели общих профессиональных фотографий, а мама хочет перевоплотиться в какого-то героя или просто иметь красивые фото с семьей - удивите Вашу маму в День матери.

Сделайте серию замечательных снимков в цветущих рощах или парках и ваша мама непременно останется довольна.

Билет

Такой вид подарка является универсальным. Если ваша мама давно не отдыхала в спа-кабинете, или не посещала косметологический кабинет или салон красоты, или же хочет наконец увидеть, что же это все-таки такое 4D-фильм - в День матери самое время все это подарить.

Ваша мама не только оздоровится и получит хорошие впечатления в этот праздник, но и будет благодарна вам за Ваше внимание и заботу, которой ей часто не хватает в будние занятые дня.

Отдых

В теплый воскресный день, когда праздник Дня матери не хочется праздновать в четырех стенах, пригласите Вашу маму в красивый ресторан или на отдых за пределы вашей деревни или города.

Сегодня в Украине есть множество мест, куда стоит поехать за относительно небольшие деньги. Сделайте красивые фото, поешьте вкусной еды и проведите время вместе - Ваша мать будет невероятно счастлива!