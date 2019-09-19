Синдром "пустого гнезда": как родителям смириться с взрослением детей

Синдром "пустого гнезда" – это чувство скорби и одиночества, которое родители могут почувствовать, когда их дети впервые покидают дом.

Ннапример, такое происходит, когда дети начинают жить самостоятельно или уезжают учиться в колледже либо университете.

Это не клиническое состояние, но приводит к депрессии и потере цели для родителей, ведь выход детей из "гнезда" кардинально меняет их жизнь, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Какие родители восприимчивы к синдрому пустого гнезда?

живут, в неустойчивом или несчастливом браке;

с низкой самооценкой;

тревожные, с желанием контролировать своих детей;

так называемые "родители" на полной ставке" (матери-домохозяйки или родители), которые не смогли самореализоваться в личной жизни.

Признаки синдрома пустого гнезда

потеря целеустремленности;

разочарование из-за потери контроля;

эмоциональный дистресс;

семейное напряжение;

тревожность за ребенка;

тревога.

5 способов справиться с синдромом пустого гнезда

Определить свою роль. У вас было много ролей в жизни – дочь или сын, друг, тетя или дядя, двоюродный брат. Теперь, когда у вас больше времени, у вас есть возможность исследовать другие виды деятельности, которые могут помочь вам найти смысл и цель.

Восстановите вашу связь с партнером. Помните те годы, до того как у вас появились дети, когда вас было только двое? Пришло время пережить новый виток отношений в паре.

Делайте, что любите. У вас были какие-то увлечения, которые вы потеряли, поскольку воспитание ребенка заняло все время? "Пустое гнездо" означает, что у вас есть место и время, чтобы вернуться к ним, будь то живопись, написание музыки или приготовление пищи

Поиск новых задач. Это прекрасное время для изучения ваших интересов.

Отпустите детей. Если вы навязчиво следите за аккаунтами в социальных сетях своего ребенка, звоните каждое утро и все время беспокоитесь о том, как ваш ребенок учится в колледже или на своем новом месте, вы не сможете нормально жить своей жизнью

Борьба с синдромом пустого гнезда означает "отпустить" и позволить ребенку превратиться в самостоятельную взрослого человека. Но не испытывать чувства вины перед вами.

Если вам трудно – обратитесь к психотерапевту!