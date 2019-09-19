Синдром "пустого гнезда": как родителям смириться с взрослением детей

Ннапример, такое происходит, когда дети начинают жить самостоятельно или уезжают учиться в колледже либо университете.
Это не клиническое состояние, но приводит к депрессии и потере цели для родителей, ведь выход детей из "гнезда" кардинально меняет их жизнь, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
Какие родители восприимчивы к синдрому пустого гнезда?
Признаки синдрома пустого гнезда
5 способов справиться с синдромом пустого гнезда
Определить свою роль. У вас было много ролей в жизни – дочь или сын, друг, тетя или дядя, двоюродный брат. Теперь, когда у вас больше времени, у вас есть возможность исследовать другие виды деятельности, которые могут помочь вам найти смысл и цель.
Восстановите вашу связь с партнером. Помните те годы, до того как у вас появились дети, когда вас было только двое? Пришло время пережить новый виток отношений в паре.
Делайте, что любите. У вас были какие-то увлечения, которые вы потеряли, поскольку воспитание ребенка заняло все время? "Пустое гнездо" означает, что у вас есть место и время, чтобы вернуться к ним, будь то живопись, написание музыки или приготовление пищи
Поиск новых задач. Это прекрасное время для изучения ваших интересов.
Отпустите детей. Если вы навязчиво следите за аккаунтами в социальных сетях своего ребенка, звоните каждое утро и все время беспокоитесь о том, как ваш ребенок учится в колледже или на своем новом месте, вы не сможете нормально жить своей жизнью
Борьба с синдромом пустого гнезда означает "отпустить" и позволить ребенку превратиться в самостоятельную взрослого человека. Но не испытывать чувства вины перед вами.
Если вам трудно – обратитесь к психотерапевту!