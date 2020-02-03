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Это очень важно: как не прогадать с выбором детского полотенца

Это очень важно: как не прогадать с выбором детского полотенца
13:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Узнайте, как правильно выбрать безопасное детское полотенце.

Неподходящее полотенце может вызвать аллергию и травмировать нежную кожу.

Этот предмет гигиены необходим ребенку с самого рождения. От качества полотенца зависит его здоровье, поэтому при выборе изделия необходимо учитывать ряд факторов.

Состав ткани и цвет

Приобретая полотенце для ребенка, обратите внимание на состав материала. Детская кожа принимает исключительно натуральные ткани. Лучший вариант – изделие из 100% органического хлопка. Прочный, экологически чистый материал прекрасно впитывает влагу и не вызывает аллергических реакций.

Хлопковые полотенца имеют несколько разновидностей: махра, велюр, вафельная ткань и жаккард. Для банных процедур выбирайте махровое, поскольку эта ткань обладает хорошей впитываемостью и приятная на ощупь. Махра состоит из длинных мягких петель одинаковой длины.

Можно приобрести жаккардовое полотенце. От махрового оно отличается лишь наличием рисунков, выполненных за счет переплетения ворсинок разной длины. Минус махровых полотенец в том, что при намокании они становятся тяжелыми и долго сохнут.

Велюр хуже остальных впитывает влагу, а вафельное может повредить кожные покровы малыша.

Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца

В последние годы набирают популярность изделия из бамбуковых волокон. Бамбук может посоревноваться даже с хлопковыми моделями, поскольку очень мягкий, еще лучше впитывает влагу и обладает антибактериальным свойством. Однако есть у материала и минусы: бамбуковую продукцию нельзя стирать в горячей воде и сушить на батарее.

Отдавайте предпочтение полотенцам с двусторонним ворсом. Оптимальная длина ворсинок – около 7 мм. Слишком короткий ворс будет плохо поглощать влагу и со временем станет жестким.

Что касается цвета, для новорожденных лучше покупать полотенца светлых оттенков. Детям старше года можно выбрать яркие красочные с веселым рисунком. Перед покупкой обратите внимание на запах: полотенце не должно неприятно пахнуть. Если во время стирки пустит краску, значит при производстве были использованы химические красители. Такой предмет гигиены не безопасен.

Уход за детским полотенцем

Как и ребенок, детское полотенце требует бережного ухода. Чтобы изделие долго оставалось мягким, не теряло форму и хорошо впитывало влагу, придерживайтесь рекомендаций:

  • новое полотенце перед первым использованием необходимо стирать;

  • во избежание затяжек махровые изделия стирают отдельно от вещей, имеющих молнии или крючки;

  • единичные затяжки можно аккуратно срезать ножницами;

  • поскольку некоторые виды тканей не терпят горячей воды, не ждите серьезных загрязнений – стирайте полотенца чаще;

  • старайтесь не использовать кондиционер: это средство хоть и смягчает ткань, однако снижает ее влаговпитываемость;

  • махровые полотенца не любят глажки: от горячего воздуха становятся жесткими и теряют свою привлекательность;

  • для "санобработки" используйте утюг с пароувлажнителем.

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Форма и размер

Для новорожденных придумали полотенце в виде конвертиков с уголком. Чтобы ребенок после купания не простыл, его полностью заворачивают, а голову прикрывают уголком конверта.

По такому же принципу работает детское полотенце с капюшоном. Для деток постарше можно приобрести модель в виде пончо.

Главный критерий при выборе – рост ребенка. Полотенце должно быть такого размера, чтобы окутать его полностью.

Дети старше 2 лет более самостоятельные. В этом возрасте они понимают некоторые нормы и правила гигиены, поэтому полотенец должно быть уже несколько. Ребенку нужна парочка комплектов для банных процедур, лица и рук, интимной гигиены и ног. Отдельные полотенца выделите для бассейна и пляжа.

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Ребенок, Гигиена, Мама, Младенец, Полотенце.
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