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Избалованный ребенок: семь главных признаков

Избалованный ребенок: семь главных признаков
16:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Избалованный ребенок – позор семье. Звучит грубо, но доля правды в этом есть.

Все родители мечтают о воспитанных и послушных детях, но иногда сами не видят, что упускают в воспитании важные нюансы. Мы перечислили 7 признаков, что вы избаловали ребенка.

  • Истерит, если не получает желаемое

Не купили игрушку, не разрешили шоколад, отказали в просмотре мультика. Поводом для истерик может стать что угодно. Слезы, сопли, обиды – родители их видят регулярно.

Ладно, если речь о "кризисе трех лет", когда кроха только учится управлять эмоциями. Но если на полу в магазине валяется школьник, которому не купили машинку, это чистая избалованность.

  • Имеет низкую самооценку

Избалованные дети не уверены в себе и своих силах, они готовы прятаться за мамину юбку, отказываются брать ответственность за банальные вещи. Мир для них – что-то опасное и неизвестное, в чем они не хотят даже пробовать разбираться.

Если ребенок истерит: в чем польза такого поведения

  • Не признает авторитетов

Для избалованного ребенка родители не авторитеты, что уж говорить о воспитателе, учителе, друзьях. У него все не правы: чадо вечно спорит, перебивает и никого не слушает.

  • Не умеет управлять эмоциями

Если что-то пошло не по его "сценарию" – сразу истерика. Драма получается во всем: ребенок даже не пытается здраво оценить ситуацию. Он не понимает своих эмоций и не в состоянии объяснить, из-за чего плачет, почему стало грустно, осмысление происходящего полностью отсутствует.

  • Хочет быть самым важным в семье

Все ему поклоняйтесь, любите и развлекайте. Ваше время стремится забрать себе, ему важно держать возле себя всю семью, контролировать перемещение родителей. Он не понимает, что каждый родственник имеет право на личное пространство, на дела. И что он не "пуп земли".

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  • Не знает цену деньгам

Родители покупали все, что хотелось ребенку, и он просто решил: финансы никогда не заканчиваются. Обязательно объясняйте малышу, что деньги зарабатываются тяжелым трудом и нельзя их постоянно тратить на свои "хочу".

Родители должны пояснить, что такое семейный бюджет, а не идти на поводу необузданных желаний чада. Кстати, даже если покупаете много игрушек и считаете, что поступаете правильно, знайте: счастье они не приносят. Рано или поздно происходит перенасыщение. Поэтому скупать все подряд не имеет смысла.

  • Не умеет дружить со сверстниками

Избалованный ребенок не привык что-то отдавать, поэтому в дружбе ему "не везет". Родители не объяснили, что важно делиться, идти на компромиссы, учитывать желания других. Избалованное дитя уверено: дети ведут себя неправильно, так как не исполняют его "хотелки".

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Дети, Ребенок, Советы родителям, Избалованность.
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