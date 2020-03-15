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Примеры для подражания: роль родителей в воспитании ребенка

Примеры для подражания: роль родителей в воспитании ребенка
17:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Взрослые обязаны понимать - дети воспринимают не только то, что им говорят.

Все взрослые воспитывают своих детей, рассказывают им, что такое хорошо и что такое плохо. Они учат их, как правильно переходить дорогу, когда говорить "спасибо", объясняют, что нужно слушаться учителей. Дети берут со взрослых пример и неосознанно перенимают их привычки.

Помните, что вы – пример для подражания для своего ребенка, поэтому:

  • проанализируйте свои привычки, подумайте о том, как их изменить в лучшую сторону

  • старайтесь прививать детям любовь к здоровому образу жизни

Тревожные звоночки: на что стоит игнорировать в поведении ребенка

  • занимайтесь спортом и привлекайте к физкультуре своих детей, рассказывайте им о положительном воздействии физической активности

  • систематически обследуйтесь у врачей и заботьтесь о своем здоровье

  • питайтесь рационально, ешьте больше овощей и фруктов

  • не курите, так как вы показываете детям, что курение – норма, к тому же пассивное курение очень опасно для ребенка

Важной основой формирования психического здоровья ребенка является самооценка

  • учите детей принимать меры безопасности, надевайте шлем при езде на велосипеде и мотоцикле, пристегивайтесь в машине

  • убирайте за собой вещи, делайте уборку вместе с ребенком

  • будьте вежливы не только на улице, но и дома, тогда и ваш ребенок тоже усвоит хорошие манеры

Своим собственным примером можно обучить ребенка определенному образу жизни. Нужно помнить, что дети всегда за нами наблюдают, поэтому все усилия могут пропасть даром, если вы будете говорить одно, а делать другое.

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Дети, Ребенок, Отцовство, Воспитание.
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