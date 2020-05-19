Ребенок не уверен в себе: в чем виноваты родители

Психологи рассказали, почему не стоит перехваливать и чрезмерно опекать своих детей.

Многие родители считают: чем больше поддержки, похвалы и мотивации получает от них ребенок, тем увереннее и успешнее он станет в будущем. Но такой принцип воспитания может привести к обратному результату, пишет FOCUS Online.

Доктор Кэрол Дуэк выделяет две модели детского мышления – "фиксированное мышление" и "рост мышления".

Дети с фиксированным мышлением уверены: такие вещи, как характер и интеллект, носят врожденный характер и не поддаются изменениям. Они думают, что их потенциал ограничен, поэтому не стремятся подвергать свои навыки испытаниям. Ведь если не что-то не получится, неудача станет серьезной трагедией.

Дети с мышлением роста понимают: если мозг тренировать, он будет развиваться. Такие ребята стремятся улучшать свои способности, не боятся трудностей и неудач.

Родительская поддержка играет большую роль в формировании личности ребенка, его когнитивных и коммуникативных навыков. Чтобы малыш вырос уверенным в себе, родители должны избегать следующих ошибок в воспитании.

Часто говорить ребенку, что он умный. Хвалить нужно за какие-то достижения, чтобы он понимал: интеллект – изменяющаяся характеристика, а не фиксированный факт.

Защищать ребенка от рисков. Чрезмерная опека лишает уверенности в себе. Психологи рекомендуют время от времени оставлять детей без присмотра, чтобы они научились распознавать опасность, оценивать риски и находить выходы из сложных ситуаций. Ребенок должен узнать, что такое, например, упасть и разбить коленки. Он научится избегать неприятностей, станет самостоятельным и уверенным в себе.

Критиковать за плохие достижения. Получил низкую отметку в школе, не победил в соревнованиях, некачественно убрался в своей комнате. Критика лишает мотивации. Отнеситесь с пониманием к неудачам ребенка, объясните, что лучшие результаты достигаются путем проб, ошибок и падений.

Выполнять за ребенка его работу. Многие родители частенько помогают детям с уроками. От этого еще больше хромает успеваемость: чаду не дают разобраться с вопросами самостоятельно. Если у школьника часто возникают трудности по предметам, сообщите об этом учителю. Возможно, он плохо усвоил материал.

Оценивать цели и задачи ребенка как простые. То, что взрослым кажется несложным, для детей может оказаться большой проблемой. Даже если ребенок справится, мысль о том, что задача была "проще простого", не даст гордиться собой. Выполнение "трудных" заданий придаст ему еще большей уверенности в своих силах.