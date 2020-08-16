Учимся говорить - нет: как правильно отказать ребенку

Каждый ребенок нуждается в похвале, но точно также он нуждается в том, чтобы ему периодически отказывали.

Конечно, очень трудно категорически отказывать ребенку. Но это необходимо для блага самого малыша. Дети, которым родители все позволяют, не ощущают себя счастливыми, так как не чувствуют себя в безопасности. Как же правильно отказывать ребенку?

Как отказать ребенку?

Прежде всего, учить слову "нет" начинайте пораньше, в раннем детстве. Если малыш с самого начала знает, что есть определенные правила, которые нельзя нарушать, то по мере взросления, ему будет проще принимать запреты.

Отказы не должны быть слишком частыми. Лучше вместо "нет" говорить "не надо", "не следует". Пока ребенок еще маленький, отказы должны касаться в основном его здоровья. Например, нельзя брать нож, трогать утюг. Если же ребенок шумит, скажите: "Не надо шуметь, у мамы болит голова". Особенно не следует запрещать то, что завтра вы наверняка разрешите. Так и объясните, что сегодня не надо так делать, а завтра будет можно, а то малыш запутается.

Кроме того, даже крохе надо не просто говорить "нет", но и объяснять, почему нельзя совершать то или иное действие. Объясняйте, что ножом можно порезаться и будет больно, что утюг – горячий. Если ребенок пойдет гулять, не выучив уроки, то получит плохую оценку. Если долго смотреть телевизор, то испортится зрение и придется носить очки, закапывать капли в глаза. Если малыш будет знать, что "нет" – это не потому что вам так захотелось, а действительно существуют отрицательные последствия, ему будет проще подчиниться.

Когда ребенок подрастет и начнет требовать купить ему какую-либо вещь в магазине, расспросите, зачем нужна покупка, может ли он обойтись без нее, можно ли заменить ее чем-нибудь другим. Если малыш просто хочет купить что-нибудь, объясните, что у вас нет достаточного количества денег для того, чтобы во время каждого похода в магазин покупать что-нибудь ненужное. И, если вы купите эту вещь, вам не хватит денег на молоко, хлеб, сырок и сок для малыша. Если же вещь действительно необходимая, то договоритесь купить ее позже. Только сдержите слово. Ребенку-школьнику можно предложить самому собирать деньги на покупку.

В запретах будьте последовательны, говорите уверенным тоном. Если ребенок почувствует, что вы сомневаетесь, то и он будет не уверен, стоит ли следовать вашему запрету. Не отступайте от заведенных правил.

Иногда заменяйте отрицание на утверждение. Например, не говорите, что нельзя обижать чужого ребенка, лучше сказать, что ваш малыш хороший, со всеми дружит.

И, конечно, показывайте крохе на собственном примере, что и для вас существуют запреты и правила. Ребенку будет проще принять отказ, если запреты существуют не только для него, но и для родителей.

С подростком лучше не быть излишне категоричным. Правильнее будет поговорить с ним, как с взрослым, обсудить все решения. Расскажите ему, какие решения он может принимать сам (например, как тратить карманные деньги) и какие вы должны решать совместно.

И еще: не настаивайте на своем, если все-таки поменяли мнение. Каждый имеет право на ошибку, не бойтесь признать ее. Так и скажите, что поспешили с выводами, подумали и решили удовлетворить просьбу.