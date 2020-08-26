У малышей будут только проблемы: чем нельзя кормить детей

В последнее время наблюдается увеличенное количество детей, страдающих от проблем с пищеварительным трактом и лишним весом. Диетологи утверждают, что это связано с неправильным рационом питания, который навязывается родителями.

К примеру, фруктовые соки, которые считаются полезными, содержат в себе ненормированное количество сахара, которое может привести не только к ожирению, но и с нарушением нормального функционирования кровеносной системы и поджелудочной железы.

Специалисты заявляют, что лучше ограничить их употребление и по возможности заменить их обычной питьевой водой.

Что касается печенья, сухариков и пряников, в том числе изготовленных для детей, то их основными составляющими являются маргарин и растительные жиры, которые останавливают развитие детского организма.

Кроме этого, не рекомендуется употребление сухих завтраков – каш и хлопьев, изготовленных из пшеничной муки. Эта продукция практически не имеет энергетической ценности и витаминов. Также необходимо ограничить количество сырков, йогуртов и творожков в холодильнике.

В них содержится больше количество пальмового масла и сахара, которые не смогут принести пользу ребёнку.