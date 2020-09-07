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Что лучше для ребенка - очки или линзы: советы офтальмолога

Что лучше для ребенка - очки или линзы: советы офтальмолога
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: www.pexels.com
Последнее время наблюдается растущая тенденция среди детей, имеющих проблемы со зрением, такие как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Решением для коррекции зрения у детей с такими заболеваниями являются очки или контактные линзы.

Иногда родители боятся, что малыш "слишком рано" начнет пользоваться очками или линзами - и его зрение ухудшится. Но это заблуждение: если оптика подобрана правильно, болезнь перестанет развиваться.

Многие ребята, боясь насмешек сверстников, не хотят носить очки. Порой дети утверждают, что в очках ощущают дискомфорт. Как отмечает врач-офтальмолог Ирина Лещенко, в таких случаях контактные линзы - отличный вариант для коррекции детского зрения: они справляются с задачей не хуже, чем очки.

Более того, исследование показало: ребята 8-11 лет чувствуют себя увереннее, меньше беспокоятся о внешнем виде, чаще достигают спортивных успехов, когда носят контактные линзы, а не очки.

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Что можно считать признаком готовности ребенка носить линзы

Главным критерием, по словам Ирины Лещенко, должен стать не возраст, а способность чада правильно обращаться с контактными линзами. Не менее важно желание и готовность взрослых помогать ребенку носить, хранить, менять линзы в первые месяцы их использования.

Еще один момент - отношение самого ребенка к разными видам оптики. Если он переживает за свою внешность, хочет активно заниматься спортом, но нуждается в коррекции зрения, можно приложить усилия и научить его обращаться с линзами. Как показывает практика, большинство мальчиков и девочек, достигших восьмилетнего возраста, уже готовы к уходу за такой оптикой.

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Подбирать контактные линзы должен офтальмолог в детской поликлинике или оптике. Родителям, напоминает врач, не стоит затягивать с походом к специалисту, если ребенок стал хуже видеть. Минимум обследовать зрение малыша нужно 2 раза.

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Дети, Очки, Линзы.

Автор:

Телеграф
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