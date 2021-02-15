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Кофе в рационе ребенка: диетолог рассказал можно ли детям давать этот напиток

Кофе в рационе ребенка: диетолог рассказал можно ли детям давать этот напиток
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Вкусный и ароматный кофе, который так часто пьют взрослые по утрам для заряда энергией, рано или поздно привлечет внимание любого ребенка. Часто родители не задумываясь дают малышу попробовать напиток. Но можно ли так делать? И если да, то с какого возраста можно начинать.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила ответить на все эти вопросы.

Итак, оптимальный возраст для начала употребления кофе составляет 14-16 лет. В этом возрасте организм достаточно окреп и уже сформирован, чтобы нормально усваивать кофеин без потенциального вреда.

Но можно разрешать пить не более 1 чашки в день. Крепость напитка должна быть сведена к минимуму. Все же кофеин обладает тонизирующим действием, ускоряет сердцебиение, повышает артериальное давление.

Разбавлять кофе можно молоком, добавлять небольшое количество сливок. Родители, которые принципиально не желают давать ребенку кофе, могут использовать какао.

Также хорошей альтернативой есть цикорий. Напиток на основе измельченного корня цикория полезно употреблять практически в любом возрасте, в том числе детям старше трех лет.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус объяснила, на сколько может быть вреден сахар для здоровья ребенка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Дети, Диетолог, Кофе, Светлана Фус.
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