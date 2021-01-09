Сахар в жизни ребенка: диетолог объяснила, почему не стоит увлекаться шоколадом

К 8 годам жизни ребенок съедает больше сахара, чем взрослый съедал (не так давно - 100 лет назад) за всю жизнь. В Великобритании, где каждый пятый ребенок страдает избыточным весом, ученые провели масштабное исследование. Суть заключалась в том, что родители весь год фиксировали, что съедали их дети. Оказалось, что вместо допустимых 20-25 г сахара (4-5 чайные ложки) в день, дети съедали в три раза больше.

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме рассказала, что часто избыточное поступление в организм ребенка приводит к лишнему весу, а это становится причиной насмешек сверстников в школе и может отражаться на психологическом состоянии ребенка.

"Максимальное количество сахара для пятилетних детей в день составляет до 20 г (4 чайные ложки), тогда как дети от 6 до 10 лет в среднем могут потреблять до 25 г (5 чайных ложек), а 11-летние - максимум 30 г (6 чайных ложек). Речь идет о содержании сахара во всех употребляемых продуктах питания за день", - объясняет Фус.

Можно ли детям шоколад?

Диетолог рекомендует употребления качественного шоколада, но в небольшом количестве: "Для ребенка 3-х лет - не больше 5 г, с 4-5 летнего возраста - 10-15 г.".

Качество шоколада определяется тем, какой процент какао в нем находится. Чем он выше - тем лучше качество шоколада, тем он полезнее. В молочном шоколаде около 28% какао, в черном - от 70% до 90%. В шоколад добавляют сахар, но чем больше содержится какао, тем меньше сахара, поэтому шоколад становится горьковатым на вкус и поэтому дети его не очень любят.⁣⁣

"Не следует слишком увлекаться шоколадом еще и потому, что он может вызывать аллергические реакции. Кроме того, сахар, который в нем содержится, следует учитывать в общем дневном рационе ребенка⁣⁣", - добавила Светлана Фус.

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