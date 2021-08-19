Укр

Папу и сына унесло на матрасе в море на Херсонщине: 8-летний мальчик утонул, а его отца не могут найти

Автор
И. Гамчук
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Папу и сына унесло на матрасе в море на Херсонщине: 8-летний мальчик утонул, а его отца не могут найти Новость обновлена 19 августа 2021, 20:53
Херсонская область

На острове Джарылгач пропали отец с ребенком — позже 8-летнего мальчика нашли мертвым.

В Херсонской области возле пгт Лазурное в четверг, 19 августа, отец с сыном вышли в море, чтобы поплавать на матрасе, и исчезли. В скором времени мальчика нашли мертвым, а мужчину до сих пор не могут отыскать.

Об этом 19 августа сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице в Telegram.

По словам спасателей, утопившейся мальчик и его отец приехали на остров Джарылгач со Львова, чтобы отдохнуть. Известно, что ребенку было 8 лет, а мужчине 31 год.

После того как мать мальчика сообщила спасателям о пропаже мужа и сына, они сразу же отправились на поиски и около 15:35 нашли тело ребенка.  

Что касается отца мальчика, то его до сир пор ищут. Чтобы найти мужчину, привлекли 25 человек и 6 единиц техники. Кроме того, к поискам подключили 4 водолаза.

Учитывая то, что 19 августа утром на море поднялся ветер, можно предполагать, что матрас отнесло далеко. Возможно, отец утонувшего ребенка остался жив, но это маловероятно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 августа в аквапарке Днепра утонул ребенок.

Напоминаем, что в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные

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