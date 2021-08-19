Папу и сына унесло на матрасе в море на Херсонщине: 8-летний мальчик утонул, а его отца не могут найти
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На острове Джарылгач пропали отец с ребенком — позже 8-летнего мальчика нашли мертвым.
В Херсонской области возле пгт Лазурное в четверг, 19 августа, отец с сыном вышли в море, чтобы поплавать на матрасе, и исчезли. В скором времени мальчика нашли мертвым, а мужчину до сих пор не могут отыскать.
Об этом 19 августа сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице в Telegram.
По словам спасателей, утопившейся мальчик и его отец приехали на остров Джарылгач со Львова, чтобы отдохнуть. Известно, что ребенку было 8 лет, а мужчине 31 год.
После того как мать мальчика сообщила спасателям о пропаже мужа и сына, они сразу же отправились на поиски и около 15:35 нашли тело ребенка.
Что касается отца мальчика, то его до сир пор ищут. Чтобы найти мужчину, привлекли 25 человек и 6 единиц техники. Кроме того, к поискам подключили 4 водолаза.
Учитывая то, что 19 августа утром на море поднялся ветер, можно предполагать, что матрас отнесло далеко. Возможно, отец утонувшего ребенка остался жив, но это маловероятно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 августа в аквапарке Днепра утонул ребенок.
Напоминаем, что в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
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