Батька і сина віднесло на матраці в море на Херсонщині: 8-річний хлопчик потонув, а його батька не можуть знайти

На острові Джарилгач пропали батько з дитиною — пізніше 8-річного хлопчика знайшли мертвим.

У Херсонській області біля смт Лазурне в четвер, 19 серпня, батько з сином вийшли в море, щоб поплавати на матраці, і зникли. Незабаром хлопчика знайшли мертвим, а чоловіка до сих пір не можуть відшукати.

Про це 19 серпня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

За словами рятувальників, загиблий хлопчик і його батько приїхали на острів Джарилгач зі Львова, щоб відпочити. Відомо, що дитині було 8 років, а чоловіку 31 рік.

Після того, як мати хлопчика повідомила рятувальникам про зникнення чоловіка і сина, вони відразу ж вирушили на пошуки і близько 15:35 знайшли тіло дитини.

Що стосується батька хлопчика, то його досі шукають. Щоб знайти чоловіка, залучили 25 осіб і 6 одиниць техніки. Крім того, до пошуків залучили 4 водолази.

З огляду на те, що 19 серпня вранці на морі піднявся вітер, можна припускати, що матрац віднесло далеко. Можливо, батько дитини залишився живим, але це малоймовірно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в аквапарку Дніпра потонула дитина.

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