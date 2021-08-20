Укр

Упавший в Херсоне флагшток раздавил автомобиль местного чиновника, отвечавшего за его установку

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Упавший в Херсоне флагшток раздавил автомобиль местного чиновника, отвечавшего за его установку Новость обновлена 20 августа 2021, 15:14

Сам чиновник чудом успел спастись.

В Херсоне упал самый высокий флагшток в регионе, по несчастливому стечению обстоятельств он приземлился прямиком на припаркованный рядом автомобиль. Как стало известно позже, владельцем раздавленного "Lexus" оказался местный чиновник Виталий Караваев.

Как сообщает местное издание "Мост", Караваев занимает должность замглавы Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

В сферу его ответственности входят вопросы капитального строительства. Из этого следует, что процессом установки флагштока руководил именно он.

Источники издания указывают, что в момент падения огромной конструкции, Караваев находился в автомобиле, однако успел покинуть его за несколько секунд до ЧП.

Также в сообщении отмечается, что в декларациях Караваева этого Лексуса нет.

Напомним, установка флагштока проводилась ко Дню Независимости. Его высота должна была составлять 73 метра, что сделало бы его самым высоким в области.

На его установку выделили из бюджета 8 миллионов гривен.

В Херсоне упал флагшток
В Херсоне упал флагшток

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в связи с подготовкой к проведению массовых мероприятий ко Дню Независимости, в Киеве на несколько дней перекроют ряд улиц.

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