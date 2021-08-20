В Херсоні флагшток розчавив автомобіль місцевого чиновника, який відповідав за його установку

Сам чиновник дивом встиг врятуватися.

У Херсоні впав найвищий флагшток у регіоні, по нещасливому збігу обставин він приземлився прямо на припаркований поруч автомобіль. Як стало відомо пізніше, власником розчавленого "Lexus" виявився місцевий чиновник Віталій Караваєв.

Як повідомляє місцеве видання "Міст", Караваєв займає посаду заступника голови Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення.

У сферу його відповідальності входять питання капітального будівництва. З цього випливає, що процесом установки флагштока керував саме він.

Джерела видання вказують, що в момент падіння величезної конструкції, Караваєв знаходився в автомобілі, однак встиг покинути його за кілька секунд до НП.

Також в повідомленні зазначається, що в деклараціях Караваєва цього Лексуса немає.

Нагадаємо, установка флагштока проводилася до Дня Незалежності. Його висота повинна була складати 73 метра, що зробило б його найвищим в області.

На його установку виділили з бюджету 8 мільйонів гривень.

У Херсоні впав флагшток

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в зв’язку з підготовкою до проведення масових заходів до Дня Незалежності, в Києві на кілька днів перекриють ряд вулиць.