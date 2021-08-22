На Донбассе закончили уникальную конструкцию для противодействия кремлевской пропаганде

Ожидается, что вышка откроет доступ к украинскому контенту для более 200 тысяч человек.

В Луганской области завершено строительство телевизионной вышки "Комишуваха", с помощью которой украинский контент будут транслировать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин.

Глава ведомства Алексей Чернышов отметил, что строительство объекта имеет стратегическое значение, поскольку в прифронтовых районах с 2014 года частично отсутствует украинское вещание.

Помимо того, вышка позволит распространять украинский контент в ОРДЛО.

В министерстве также подчеркнули, что конструкция является "уникальной инженерной разработкой", ее высота составляет около 150 метров, а вес почти 100 тонн. Она позволит ретранслировать 30 теле- и 8 радиоканалов, которые будут доступными для более чем 200 тысяч человек по обе стороны линии разграничения.

Вышка в Луганской области

Как сообщалось ранее, 70% украинцев гордятся своим гражданством. Научный директор Фонда "Демократические инициативы им. Кучерива" Алексей Гарань рассказал "Телеграфу", о чем свидетельствуют эти цифры.