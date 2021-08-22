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На Донбасі закінчили унікальну конструкцію для протидії кремлівської пропаганди

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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На Донбасі закінчили унікальну конструкцію для протидії кремлівської пропаганди Новина оновлена 22 серпня 2021, 14:56
Вишка "Комишуваха"

Очікується, що вишка відкриє доступ до українського контенту для понад 200 тисяч осіб.

У Луганській області завершено будівництво телевізійної вишки "Комишуваха", за допомогою якої український контент транслюватимуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад.

Глава відомства Олексій Чернишов відзначив, що будівництво об’єкта має стратегічне значення, оскільки в прифронтових районах з 2014 року частково відсутнє українське мовлення.

Крім того, вишка дозволить поширювати український контент в ОРДЛО.

У міністерстві також підкреслили, що конструкція є "унікальною інженерною розробкою", її висота становить близько 150 метрів, а вага майже 100 тонн. Вона дозволить ретранслювати 30 теле- і 8 радіоканалів, які будуть доступними для більш ніж 200 тисяч осіб по обидва боки лінії розмежування.

Вишка в Луганській області
Вишка в Луганській області

Як повідомлялося раніше, 70% українців пишаються своїм громадянством. Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи ім. Кучеріва" Олексій Гарань розповів "Телеграфу", про що свідчать ці цифри.

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