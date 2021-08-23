В Черкасской области Нацкорпус пытался сорвать выступление Зеленского, полиция задержала шесть человек (фото, видео)

Полиция задержала несколько человек, которые пытались сорвать выступление Зеленского.

В понедельник, 23 августа, в Черкасской области пытались сорвать поднятие Государственного Флага с участием президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в полиции, в ходе массовых беспорядков были задержаны шесть человек.

Правоохранители заявили, что группа мужчин пыталась установить звукоусиливающую аппаратуру, не имея при этом соответствующих разрешений.

За хулиганские действия и не выполнения требований полицейских шестерых граждан доставили в местный участок полиции.

В свою очередь пресс-служба партии Национальный корпус заявила в Telegram, что полиция "напала на ветеранов российско-украинской войны", которые якобы приехали на открытие арт-объекта Сердце Украины".

Ветераны приехали к президенту и хотели задать вопросы о "политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил". Также в Нацкорпусе заявили, что против ветеранов применили силу и слезоточивый газ.

Напомним, 14 августа Нацкорпус провел акцию под Офисом Президента. Участники забросали дымовыми шашками территорию дома, где находиться квартира Владимира Зеленского.

А 12 июля в Харькове представители Нацкорпуса подрался со сторонниками Шария, в результате двух человек забрала скорая.