В Черкасской области Нацкорпус пытался сорвать выступление Зеленского, полиция задержала шесть человек (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 93
Полиция задержала несколько человек, которые пытались сорвать выступление Зеленского.
В понедельник, 23 августа, в Черкасской области пытались сорвать поднятие Государственного Флага с участием президента Владимира Зеленского.
Как сообщили в полиции, в ходе массовых беспорядков были задержаны шесть человек.
Правоохранители заявили, что группа мужчин пыталась установить звукоусиливающую аппаратуру, не имея при этом соответствующих разрешений.
За хулиганские действия и не выполнения требований полицейских шестерых граждан доставили в местный участок полиции.
В свою очередь пресс-служба партии Национальный корпус заявила в Telegram, что полиция "напала на ветеранов российско-украинской войны", которые якобы приехали на открытие арт-объекта Сердце Украины".
Ветераны приехали к президенту и хотели задать вопросы о "политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил". Также в Нацкорпусе заявили, что против ветеранов применили силу и слезоточивый газ.
Напомним, 14 августа Нацкорпус провел акцию под Офисом Президента. Участники забросали дымовыми шашками территорию дома, где находиться квартира Владимира Зеленского.
А 12 июля в Харькове представители Нацкорпуса подрался со сторонниками Шария, в результате двух человек забрала скорая.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-