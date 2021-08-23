У Черкаській області Нацкорпус намагався зірвати виступ Зеленського, поліція затримала шістьох осіб (фото, відео)
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Поліція затримала кілька людей, які намагалися зірвати виступ Зеленського.
У понеділок, 23 серпня, в Черкаській області намагалися зірвати підняття Державного Прапора за участю президента Володимира Зеленського.
Як повідомили в поліції, в ході масових заворушень було затримано шість осіб.
Правоохоронці заявили, що група чоловіків намагалася встановити звукопідсилюючу апаратуру, не маючи при цьому відповідних дозволів.
За хуліганські дії і не виконання вимог поліцейських шістьох громадян доставили в місцевий відділок поліції.
У свою чергу прес-служба партії Національний корпус заявила в Telegram, що поліція "напала на ветеранів російсько-української війни", які нібито приїхали на відкриття арт-об’єкту Серце України".
Ветерани приїхали до президента і хотіли поставити питання про "політику капітуляції і безкарності проросійських сил". Також в Нацкорпусі заявили, що проти ветеранів застосували силу і сльозогінний газ.
Нагадаємо, 14 серпня Нацкорпус провів акцію під Офісом Президента. Учасники закидали димовими шашками територію будинку, де знаходиться квартира Володимира Зеленського.
А 12 липня в Харкові представники Нацкорпусу побилися з прихильниками Шарія, в результаті двох осіб забрала швидка.
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