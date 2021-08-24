"Следующий шаг - открытие туалета": торжества на Черниговщине насмешили сеть

Сельская остановка стала подарком от местного съемщика земли к празднику.

В селе Ушня Менской громады Черниговской области к Дню Независимости открыли остановку. В сети на новость отреагировали бурно — вспомнили про праздничные открытия туалетов и критиковали дизайн. Атмосферу праздника поддерживали красная лента и то, что остановку спонсировал один из депутатов областного совета — арендатор земли в окрестностях.

Об этом рассказал в Facebook черниговчанин Виталий Назаренко.

Он рассказал, что остановку открыли в центре села, а еще одну, возле местного кладбища, вниманием обошли.

"Масштабы личности, финансовых возможностей и сделанного — не сравнить. Хорошо, хотя бы табличку с именем мецената не додумались вывесить", — написал мужчина в сообщении.

В комментариях новую остановку и ее дизайн уже успели покритиковать, отметив сходство с ограждением для мусорного контейнера.

Комментарий к открытию остановки

Село Ушня, несмотря на менее чем тысячу жителей, имеет давнюю историю. Первое упоминание датируется 1527 годом. От Ушни до Чернигова 53 километра. Небольшое село уже попадало в сводки новостей, когда местны Придеснянские луга, обладающие уникальным составом ботанического разнообразия, распахали под сельхозугодья.

Ранее "Телеграф" писал, что посольство США поздравило Украину с Днем Независимости песней.