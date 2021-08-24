Рус

"Наступний крок — відкриття туалету": урочистості на Чернігівщині насмішили мережу

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
31
"Наступний крок — відкриття туалету": урочистості на Чернігівщині насмішили мережу Новина оновлена 24 серпня 2021, 07:34
На зупинці перерізали червону стрічку.

Сільська зупинка стала подарунком від місцевого наймача землі до свята.

У селі Ушня Менської громади Чернігівської області до Дня Незалежності відкрили зупинку. У мережі на новину відреагували бурхливо — згадали про святкові відкриття туалетів і критикували дизайн. Атмосферу свята підтримували червона стрічка і те, що зупинку спонсорував один з депутатів обласної ради — орендар землі поблизу.

Про це розповів в Facebook чернігівець Віталій Назаренко.

Він розповів, що зупинку відкрили в центрі села, а ще одну, біля місцевого кладовища, увагою оминули.

"Масштаби особистості, фінансових можливостей і зробленого — не порівняти. Добре, хоч би табличку з ім’ям мецената не додумалися вивісити", — написав чоловік в повідомленні.

У коментарях нову зупинку і її дизайн вже встигли покритикувати, відзначивши схожість з огорожею для сміттєвого контейнера.

Коментар до відкриття зупинки
Коментар до відкриття зупинки

Село Ушня, попри менш ніж тисячу жителів, має давню історію. Перша згадка датується 1527 роком. Від Ушні до Чернігова 53 кілометри. Невелике село вже потрапляло до інформаційних випусків, коли місцеві Придеснянський луки, що мають унікальний склад ботанічного різноманіття, розорали під сільгоспугіддя.

Раніше "Телеграф" писав, що посольство США привітало Україну з Днем Незалежності піснею.

До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Україна
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
До Києва прибув третій рейс з Афганістану: з числом евакуйованих знову неув'язки
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер