"Наступний крок — відкриття туалету": урочистості на Чернігівщині насмішили мережу

Сільська зупинка стала подарунком від місцевого наймача землі до свята.

У селі Ушня Менської громади Чернігівської області до Дня Незалежності відкрили зупинку. У мережі на новину відреагували бурхливо — згадали про святкові відкриття туалетів і критикували дизайн. Атмосферу свята підтримували червона стрічка і те, що зупинку спонсорував один з депутатів обласної ради — орендар землі поблизу.

Про це розповів в Facebook чернігівець Віталій Назаренко.

Він розповів, що зупинку відкрили в центрі села, а ще одну, біля місцевого кладовища, увагою оминули.

"Масштаби особистості, фінансових можливостей і зробленого — не порівняти. Добре, хоч би табличку з ім’ям мецената не додумалися вивісити", — написав чоловік в повідомленні.

У коментарях нову зупинку і її дизайн вже встигли покритикувати, відзначивши схожість з огорожею для сміттєвого контейнера.

Коментар до відкриття зупинки

Село Ушня, попри менш ніж тисячу жителів, має давню історію. Перша згадка датується 1527 роком. Від Ушні до Чернігова 53 кілометри. Невелике село вже потрапляло до інформаційних випусків, коли місцеві Придеснянський луки, що мають унікальний склад ботанічного різноманіття, розорали під сільгоспугіддя.

Раніше "Телеграф" писав, що посольство США привітало Україну з Днем Незалежності піснею.