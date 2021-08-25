Укр

В центре Николаева фура снесла прокурора прямо на "зебре"

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В центре Николаева фура снесла прокурора прямо на "зебре" Новость обновлена 25 августа 2021, 14:10
Фура, которая сбила человека в Николаеве. Автор фото: Новости N

В центре города Николаев фура наехала на пешехода

В среду, 25 августа, в центре Николаева — на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской — фура Renault Magnum сбила человека. Пострадавшей оказалась сотрудница областной прокуратуры.

О ДТП пишет местное СМИ "Новости N".

Согласно предварительной информации, водитель не заметил пешехода вовремя и сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

Как выяснилось, жертвой аварии оказалась Татьяна М., работающая в Николаевской областной прокуратуре.

На момент выхода новости известно, что пострадавшую увезли в больницу. Однако подробностей о ее состоянии пока нет.

Ранее "Телеграф сообщал об автобусе из Молдовы, водитель которого не справился с управлением и, едва не угодив в бензовоз, врезался в бордюр и перевернулся. Пострадало 18 человек, в частности — четверо детей, младший из которых недавно появился на свет. Подробнее о спасении пассажиров из Молдовы в Украине читайте на нашем сайте по ссылке.

Ранее мы сообщали, что автобус, следовавший в РФ, чудом избежал столкновения с заправкой и взрыва.

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