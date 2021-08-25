В центре Николаева фура снесла прокурора прямо на "зебре"

В центре города Николаев фура наехала на пешехода

В среду, 25 августа, в центре Николаева — на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской — фура Renault Magnum сбила человека. Пострадавшей оказалась сотрудница областной прокуратуры.

О ДТП пишет местное СМИ "Новости N".

Согласно предварительной информации, водитель не заметил пешехода вовремя и сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

Как выяснилось, жертвой аварии оказалась Татьяна М., работающая в Николаевской областной прокуратуре.

На момент выхода новости известно, что пострадавшую увезли в больницу. Однако подробностей о ее состоянии пока нет.

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