У центрі Миколаєва фура знесла прокурора прямо на "зебрі"
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У центрі міста Миколаїв фура наїхала на пішохода
У середу, 25 серпня, в центрі Миколаєва — на перетині вулиць Пушкінської та Великої Морської — фура Renault Magnum збила людину. Постраждалою виявилася співробітниця обласної прокуратури.
Про ДТП пише місцеве ЗМІ "Новости N".
Згідно з попередньою інформацією, водій не помітив пішохода вчасно і збив жінку прямо на пішохідному переході.
Як з’ясувалося, жертвою аварії виявилася Тетяна М., яка працює в Миколаївській обласній прокуратурі.
На момент виходу новини відомо, що постраждалу відвезли в лікарню. Однак подробиць про її стан поки немає.
Раніше "Телеграф повідомляв про автобус з Молдови, водій якого не впорався з керуванням і, ледь не потрапивши в бензовоз, врізався в бордюр і перекинувся. Постраждало 18 осіб, зокрема — четверо дітей, молодший з яких недавно з’явився на світ. Детальніше про порятунок пасажирів з Молдови в Україну читайте на нашому сайті за посиланням.
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