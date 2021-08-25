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У центрі Миколаєва фура знесла прокурора прямо на "зебрі"

Автор
О. Волкова
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Автор
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У центрі Миколаєва фура знесла прокурора прямо на "зебрі" Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:10
Фура, яка збила людину в Миколаєві. Автор фото: Новини N

У центрі міста Миколаїв фура наїхала на пішохода

У середу, 25 серпня, в центрі Миколаєва — на перетині вулиць Пушкінської та Великої Морської — фура Renault Magnum збила людину. Постраждалою виявилася співробітниця обласної прокуратури.

Про ДТП пише місцеве ЗМІ "Новости N".

Згідно з попередньою інформацією, водій не помітив пішохода вчасно і збив жінку прямо на пішохідному переході.

Як з’ясувалося, жертвою аварії виявилася Тетяна М., яка працює в Миколаївській обласній прокуратурі.

На момент виходу новини відомо, що постраждалу відвезли в лікарню. Однак подробиць про її стан поки немає.

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