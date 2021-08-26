Начальником полиции Одесской области стал земляк министра внутренних дел

Олег Бех ушел в отставку после более двух лет работы.

Главой Национальной полиции Одесской области стал Николай Семенишин. Его называли наиболее вероятным преемником Олега Беха на этой должности.

Про назначение сообщили в пресслужбе Нацполиции.

Николай Семенишин родом из Хмельницкой области. Карьеру в правоохранительных органах начал в 1990 году, милиционером в патрульно-постовой службе Каменец-Подольского. За десять лет службы дослужился до главы управления милиции в Хмельницкой области, возглавлял Каменец-Подольский горотдел МВД. В 2010 стал начальником Тернопольского управления милиции. В 2011 — вышел на пенсию по выслуге лет.

До Революции Достоинства занимался частным бизнесом. После — вернулся на службу на должность главы управления МВД Иванофранковщины. С 2015 по 2017 возглавлял Хмельницкую полицию, с сентября 2017 — полицию Донецкой области.

Кандидат юридических наук. Генерал полиции 3 ранга. Интересный факт — Семенишин земляк министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине меняют руководство полиции в регионах. Так, на место главы столичной полиции вместо Андрея Крищенко назначили Ивана Выговского.